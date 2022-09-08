ВС РФ ударили по Криворожскому району крылатой ракетой X-59 (видео)

По информации военных, сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области. Украинская система ПВО сбила вражескую ракету. Однако местные жители пишут и о других взрывах.

Сегодня, 8 сентября, российские войска нанесли удар по Криворожскому району крылатой ракетой X-59 класса. Об этом сообщила оперативная группировка войск "Каховка".

По их информации, россияне атаковали Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-земля", выпущенной Су-35 с направления Азовского моря.

Тем не менее, украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили ракету противника.

Аналогичное сообщение у себя в Telegram-канале написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

До этого об обстреле россиянами Кривого Рога у себя в соцсетях также сообщил мэр города Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – обратился градоначальник к местным жителям.

После его сообщения в местных пабликах опубликовали фотографии дыма над городом.

Паблик "Дніпро обласний" сообщил, что жители Кривого Рога слышали два взрыва в городе.

Напомним, 5 сентября Кривой Рог попал под ракетный удар войск РФ. С южной стороны города после атаки российских сил поднялся густой черный дым. Также сообщалось о погибших и пострадавших в результате обстрела оккупантов.

Ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что украинское правительство может провести обязательную эвакуацию населения с территории Днепропетровской области и других регионов, находящихся в непосредственной близости от линии фронта.