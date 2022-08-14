Не только Донбасс: обязательную эвакуацию могут провести еще в четырех областях, – эксперт

По словам Георгия Туки, правительство, вероятно, попросит выехать жителей Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей.

Правительство Украины может провести обязательную эвакуацию еще в четырех областях, помимо Донбасса. Об этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в интервью "Обозревателю".

Речь идет о тех регионах, которые находятся ближе всего к линии фронта. В частности, обязательную эвакуацию могут объявить в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

"Наверное, прежде всего те области, которые являются ближайшими к линии фронта. Это частично Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области", – прокомментировал эксперт.

Он уверен, что причиной для такого решения может быть не только неготовность прифронтовых регионов к отопительному сезону, но и вопрос безопасности людей.

Отвечая на вопрос об эвакуации населения из оккупированного Крыма, Тука сказал, что всю ответственность за безопасность людей на захваченном полуострове несет страна-агрессор.

"Как бы цинично это ни звучало, но это не дело Украины – заниматься сегодня эвакуацией крымчан с аннексированного полуострова", – уточнил он.

Переговоры с РФ

Также Тука высказал свое мнение относительно того, будет ли Украина вести переговоры со страной-агрессором, если Москва все-таки проведет псевдореферендумы в оккупированных регионах. Так, по его словам, в ситуации, когда Россия военным путем захватила практически четверть Украины, любые мирные переговоры следует рассматривать как предательство. Они возможны только по вопросу деоккупации и репараций.

Как отмечает эксперт, Кремль спешит с проведением так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях, поэтому все "голосование" будет нести чисто формальный характер.

Ранее об эвакуации населения из других регионов Украины заявила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, с приходом холодов в некоторых регионах Украины власти не смогут обеспечить население теплом. Кроме того, ВС РФ попытаются вывести из строя объекты теплоснабжения и энергии, а часть из них не удастся отремонтировать.

Напомним, в Волынской области подготовили секретный план эвакуации в случае нападения из Беларуси.