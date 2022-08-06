В Волынской области подготовили секретный план эвакуации в случае нападения из Беларуси

Первыми вывезут жителей Камень-Каширского и Ковельского районов, где общины примыкают к белорусской границе.

В Волынской области подготовили секретный план эвакуации мирных жителей в случае вторжение войск со стороны Беларуси. Об этом первый заместитель главы обласной военной администрации Сергей Мовенко рассказал "Суспільному".

План утвердили на эвакуационной комиссии и детали его реализации находятся под грифом "секретно", но власти местных общин и военных администраций знают, как поступать. Они получили информацию о маршрутах и местонахождении транспорта, выделенного для перевозки людей в безопасные места.

Сергей Мовенко раскрыл, что первыми будут вывозить жителей пограничных Камень-Каширского и Ковельского районов, в особенности территориальных общин, примыкающих к границе с Беларусью. В целом же предусмотрена эвакуация всей Волынской области.

"Уверен, наши военные этого не допустят", — подчеркнул представитель Волынской военной администрации.

Ранее советник оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка предупредил украинцев об опасности наступления из Беларуси. По его словам, белорусские власти не решатся открыть "второй фронт", но могут позволить России снова использовать свою территорию для вторжения на территорию Украины и марш-броска на Киев.

3 августа Ровенская ОВА анонсировала эвакуацию людей из-за угрозы вторжения Беларуси. Местные власти следят за ситуацией на границе и усиливают систему защиты граждан, но готовятся массово вывозить население при начале боевых действий. Военно-гражданская администрация региона руководствовалась опытом, полученным представителями временно оккупированных территорий Запорожской и деоккупированной Черниговской областей.

Кабмин утвердил распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области. Переселенцев планируют расселить в различные области Украины, где сейчас безопаснее всего, в том числе и в Волынскую.