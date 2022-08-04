Наступление с Белоруси на Украину: советник Тихановской предупредил об опасности

По словам советника белорусской оппозиционерки, самостоятельно Беларусь открыть "второй фронт" не решится, но ее территорией снова может воспользоваться Россия для наступления на Киев.

Армия России может через несколько недель использовать территорию Беларуси для нового наступления на Украину с севера. Об этом сообщил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире Эспрессо.

"Достаточно 2-3 недели, чтобы вернуть (российские, — ред.) войска на юг Беларуси и снова начать наступление, например, на Киев", — сказал Вячорка.

По его словам, отдельно Беларусь не способна открыть "второй фронт" против Украины. У военных этой страны очень низкий моральный боевой дух. Кроме того, у Минска нет возможности мобилизовать людей.

"Я бы давал мизерную возможность вступления белорусских войск в эту войну, она почти невозможна. Это не означает, что российская армия не использует белорусскую территорию", — подчеркнул советник Тихановской.

Что известно о ситуации в Беларуси на это время

Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации.

Как уточняется, Беларусь намерена отправить на учения 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Командно-штабные учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ с 30 августа по 5 сентября.

Кроме сил Восточного военного округа РФ, к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.

Ранее мы писали, что в Ровненской ОВА анонсировали масштабную эвакуацию жителей из-за угрозы вторжения Беларуси. Гражданских дополнительно проинформирует, если будет необходимость в проведении эвакуации населения, а в территориальных громадах обустроят эвакуационные пункты.

Кроме того, в Черниговской ОВА предупредили о новом вторжении ВС РФ с территории Беларуси. Власти и военное командование прорабатывают сценарии реагирования на случай наступления по суше, в том числе эвакуацию мирного населения.