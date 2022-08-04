Наступ із Білорусі в Україну: радник Тихановської попередив про небезпеку

За словами радника білоруської опозиціонерки, самостійно Білорусь відкрити "другий фронт" не наважиться, але її територією знову може скористатися Росія для наступу на Київ.

Армія Росії може за кілька тижнів використати територію Білорусі для нового наступу на Україну з півночі. Про це повідомив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка в ефірі "Еспресо".

"Досить 2-3 тижні, щоб повернути (російські, — ред.) війська на південь Білорусі та знову розпочати наступ, наприклад, на Київ", — сказав Вячорка.

За його словами, окремо Білорусь не здатна відкрити "другий фронт" проти України. Військові цієї країни мають дуже низький моральний бойовий дух. Крім того, Мінськ не має можливості мобілізувати людей.

"Я давав би мізерну можливість вступу білоруських військ у цю війну, вона майже неможлива. Це не означає, що російська армія не використовує білоруську територію", — підкреслив радник Тихановської.

Що відомо про ситуацію в Білорусі на цей час

Білоруські військові братимуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022" на території Російської Федерації.

Як уточнюється, Білорусь має намір відправити на навчання 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування.

Командно-штабні навчання відбудуться на 13 полігонах Східного військового округу РФ із 30 серпня по 5 вересня.

Окрім сил Східного військового округу РФ, до маневрів залучать частину сил ПДВ, дальньої авіації та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

Раніше ми писали, що в Рівненській ОВА анонсували масштабну евакуацію мешканців через загрозу вторгнення Білорусі. Цивільних додатково проінформують, якщо буде потреба в проведенні евакуації населення, а в територіальних громадах облаштують евакуаційні пункти.

Крім того, в Чернігівській ОВА попередили про нове вторгнення ЗС РФ із території Білорусі. Влада та військове командування опрацьовують сценарії реагування на випадок наступу по суші, у тому числі евакуацію мирного населення.