На Волині підготували секретний план евакуації у разі нападу з Білорусі

Першими вивезуть мешканців Камінь-Каширського та Ковельського районів, де громади найближче до білоруського кордону.

На Волині підготували секретний план евакуації мирних жителів у разі вторгнення військ з боку Білорусі. Про це перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко розповів "Суспільному".

План затвердили на евакуаційній комісії, деталі його реалізації перебувають під грифом "таємно", але влада місцевих громад та військових адміністрацій знає, як чинити. Вони отримали інформацію про маршрути та місцезнаходження транспорту, виділеного для перевезення людей у безпечні місця.

Сергій Мовенко розкрив, що першими вивозитимуть мешканців прикордонних Камінь-Каширського та Ковельського районів, особливо територіальних громад, що примикають до кордону з Білоруссю. Загалом же передбачено евакуацію всієї Волинської області.

"Упевнений, наші військові цього не допустять", — наголосив представник Волинської військової адміністрації.

Раніше радник опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка попередив українців про небезпеку наступу з Білорусі. За його словами, білоруська влада не наважиться відкрити "другий фронт", але може дозволити Росії знову використати свою територію для вторгнення на територію України та марш-кидка на Київ.

3 серпня Рівненська ОВА анонсувала евакуацію людей через загрозу вторгнення Білорусі. Місцева влада стежить за ситуацією на кордоні та посилює систему захисту громадян, але готується масово вивозити населення на початку бойових дій. Військово-цивільна адміністрація регіону керувалася досвідом, здобутим представниками тимчасово окупованих територій Запорізької та деокупованої Чернігівської областей.

Кабмін затвердив розпорядження про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області. Переселенців планують розселити у різні області України, де зараз найбезпечніше, зокрема й у Волинську.