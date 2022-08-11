"Ситуация ухудшается": обязательная эвакуация коснется других областей, — Верещук (видео)

С приходом холодов в некоторых регионах Украины власти не смогут обеспечить население теплом. Кроме того, ВС РФ попытаются вывести из строя объекты теплоснабжения и энергии, а часть из них не удастся отремонтировать.

Обязательная эвакуация в дальнейшем коснется не только Донецкой области, но и других регионов Украины. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах", — заявила она.

По ее словам, ситуация в некоторых областях ухудшается. С приходом холодов и отопительного сезона она еще больше усугубится из-за того, что предоставления тепла гражданам будет усложнено.

"Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с поступлением осенне-зимнего отопительного периода фактически точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено", — добавила Верещук.

Кроме того, министр прогнозирует, что ВС РФ попытаются вывести из строя объекты теплоснабжения и энергии, а часть из них не удастся отремонтировать.

"Понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к существованию, тепла, что самое главное, и без света, что также важно", — заключила чиновница.

[ + – ] Начало — 13:45

Напомним, 30 июля Ирина Верещук анонсировала обязательную эвакуацию из Донецкой области. В регионе отсутствует газоснабжение, из-за чего государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период. Из области придется вывезти 200-220 тысяч мирных жителей.

3 августа в Ровенской области анонсировали масштабную эвакуацию жителей в случае нападения Беларуси. Руководство региона не отбрасывает угрозу такого сценария и продолжает мониторить ситуацию на государственной границе.

6 августа стало известно, что в Волынской области также состоится вывоз мирных жителей, если белорусские войска пересекут границу. Первыми вывезут жителей Камень-Каширского и Ковельского районов.