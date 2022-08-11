"Ситуація погіршується": обов'язкова евакуація торкнеться інших областей, — Верещук (відео)

З настанням холодів у деяких регіонах України влада не зможе забезпечити населення теплом. Крім того, ЗС РФ спробують вивести з ладу об'єкти теплопостачання та енергії, а частину з них не вдасться відремонтувати.

Обов'язкова евакуація надалі торкнеться не лише Донецької області, а й інших регіонів України. Про це заявила міністриня з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона продовжуватиметься і в інших регіонах", — заявила вона.

За її словами, ситуація у деяких областях погіршується. З настанням холодів та опалювального сезону вона ще більше посилиться через те, що надання тепла громадянам буде ускладнено.

"Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене", — додала Верещук.

Крім того, міністриня прогнозує, що ЗС РФ спробують вивести з ладу об'єкти теплопостачання та енергії, а частину з них не вдасться відремонтувати.

"Розуміємо, що частина міст і сіл, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей може залишитися без засобів для існування, тепла, що найголовніше, і без світла, що також важливо", — сказала чиновниця.

[ + – ] Початок — 13:45

Нагадаємо, 30 липня Ірина Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області. У регіоні немає газопостачання, через що держава не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період. З області доведеться вивезти 200-220 тисяч мирних мешканців.

3 серпня у Рівненькій області анонсували масштабну евакуацію мешканців у разі нападу Білорусі. Керівництво регіону не відкидає загрози такого сценарію і продовжує моніторити ситуацію на державному кордоні.

6 серпня стало відомо, що у Волинській області також відбудеться вивезення мирних жителів, якщо білоруські війська перетнуть кордон. Першими вивезуть мешканців Камінь-Каширського та Ковельського районів.