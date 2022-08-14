Не лише Донбас: обов'язкову евакуацію можуть провести ще в чотирьох областях, – експерт

За словами Георгія Туки, уряд, ймовірно, попросить виїхати мешканців Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Запорізької областей.

Уряд України може провести обов'язкову евакуацію ще в чотирьох областях, крім Донбасу. Про це екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

Йдеться про ті регіони, які знаходяться найближче до лінії фронту. Зокрема, обов'язкову евакуацію можуть оголосити у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.

"Напевно, насамперед ті області, які є найближчими до лінії фронту. Це частково Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області", – наголосив експерт.

Він упевнений, що причиною такого рішення може бути не лише неготовність прифронтових регіонів до опалювального сезону, а й питання безпеки людей.

Відповідаючи на запитання щодо евакуації населення з окупованого Криму, Тука сказав, що всю відповідальність за безпеку людей на захопленому півострові несе країна-агресор.

"Хоч би як цинічно це не звучало, але це не справа України — займатися сьогодні евакуацією кримчан з анексованого півострова", — уточнив він.

Переговори з РФ

Також Тука висловив свою думку щодо того, чи Україна вестиме переговори з країною-агресором, якщо Москва таки проведе псевдореферендуми в окупованих регіонах. Так, за його словами, у ситуації, коли Росія військовим шляхом захопила практично чверть України, будь-які мирні переговори слід розглядати як зраду. Вони можливі лише з питання деокупації та репарацій.

Як зазначає експерт, Кремль поспішає з проведенням так званого "волевиявлення" на окупованих територіях, тому все "голосування" нестиме суто формальний характер.

Раніше про евакуацію населення з інших регіонів України заявила міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, з приходом холодів у деяких регіонах України влада не зможе забезпечити населення теплом. Крім того, ЗС РФ спробують вивести з ладу об'єкти теплопостачання та енергії, а частину з них не вдасться відремонтувати.

Нагадаємо, у Волинській області підготували секретний план евакуації у разі нападу з Білорусі.