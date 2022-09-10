Пока не сгорело: в РФ люди массово грабили магазины ТРЦ, в котором начался большой пожар (видео)
Местные СМИ пишут, что россияне решили воспользоваться моментом, чтобы украсть телефоны, косметику и прочие товары из магазинов.
Вечером 9 сентября в российском городе Уфа произошел пожар. Загорелся торговый центр под названием "Меркурий", о чем сообщил российский телеграм-канал Mush.
Сообщается, что пожар начался около восьми вечера. Причиной стало короткое замыкание.
"Пламя очень быстро разрослось на 1500 квадратов и перекинулось на парковку. Люди массово выбегали на улицу, продавцы спасали товар прямо из огня", — сказано в сообщении.
Однако вынести товары из торгового центра решили не только продавцы, но и посетители. Так, в сети начали появляться видео с мародерами, решившими ограбить магазины. Очевидцы сняли все на камеры, угрожая, что передадут видео в полицию.
Что касается пожара, то для его тушения пришлось привлечь, как сообщается, 78 человек и 28 единиц техники.
Ранее Фокус писал, что в ОВА показали последствия нового обстрела Харькова. Как рассказал Олег Синегубов, в результате удара оккупантов по городу ранено 14 человек. Враг предположительно из "Ураганов" обстрелял школу, детский сад и жилые дома.
Еще напомним, что недавно ВС РФ ударили по Криворожскому району крылатой ракетой X-59. По информации военных, сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области. Украинская система ПВО сбила вражескую ракету. Однако местные жители пишут и о других взрывах.