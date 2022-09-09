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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Пострадало трое детей: в ОВА показали последствия нового обстрела Харькова (видео)

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Развлекательный комплекс "Місто" в Харькове после обстрела.

Как рассказал Олег Синегубов, в результате удара оккупантов по городу ранено 14 человек. Враг предположительно из "Ураганов" обстрелял школу, детский сад и жилые дома.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов показал последствия сегодняшнего обстрела города российскими силами. Фотографии разрушений он выложил у себя в Telegram-канале.

Для очередной атаки по областному центру враг предположительно использовал РСЗО "Ураган". Под ударом оказались жилые дома, образовательные учреждения, включая школу и детский сад, где после обстрела начался пожар. Также возгорания фиксировались в домах у людей.

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Последствия обстрела Харькова.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадало 14 человек, включая троих детей 3, 11 и 15 лет. Детей госпитализировали, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Четверо взрослых получили легкие ранения, в госпитализации они не нуждались. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте.

"Враг не способен противодействовать успешному продвижению ВСУ и мстит за это мирным харьковчанам", – прокомментировал Синегубов и призвал харьковчан быть максимально осторожными.

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Последствия обстрела Харькова из "Ураганов".
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Народный депутат Артем Дмитрук, в свою очередь, показал у себя в Instagram панораму Харькова после сегодняшнего обстрела из РСЗО.

Обстрел Харькова 9 сентября: что произошло

Напомним, сегодня днем россияне обстреляли центр Харькова и несколько других районов в городе. Местные жители сообщали о семи "прилетах". Среди прочего, под удар попали детский сад, школа и объект спортивной инфраструктуры. Изначально мэр города сообщил о десяти пострадавших, но позже данные уточнили. В настоящее время известно о 14 людях, получивших ранения.

Как уточнил Олег Синегубов, в последний дни российские силы увеличили интенсивность обстрелов областного центра и близлежащих населенных пунктов. Глава ОВА связывает это с успехами ВСУ при контрнаступление на Харьковской направлении.

Оккупанты также обстреляли город вчера, 8 сентября, из реактивной артиллерии. Один из снарядов РСЗО, по словам мэра Игоря Терехова, прилетел в административное здание, а жертвами атаки стали как минимум два человека.