Мощный обстрел центра Харькова: "прилеты" в детсад и школу, ранены дети (видео)

Известно о десяти пострадавших, включая троих детей. Под ударом оказались школа и детский дом творчества, в детском саду начался пожар.

Сегодня днем российские силы обстреляли Харьков из РСЗО. В настоящее время известно о десяти раненых, включая троих детей. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По словам градоначальника, под ударом оккупантов оказались школа и детский дом творчества. В центральной части города после обстрела в детском саду начался пожар.

"Прилеты" фиксировались и по частным домам, некоторые из них тоже горят. Есть попадание и по объекту спортивной инфраструктуры, но пока не уточняется, по какому именно.

"На данный момент в результате обстрела десять раненых, трое из них – дети", – написал Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, также рассказавший у себя в Telegram-канале об обстреле города, уточнил, что на месте обстрелов сейчас работают медики и экстренные службы.

В местных пабликах жители предварительно сообщили о семи взрывах в областном центре. Также появились фотографии с дымом в разных частях города. Как уточняется, пострадал центр и Шевченковский район.

В российских пропагандистских пабликах также написали об обстреле Харькова и окрестностей города. По информации блогеров из РФ, обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган". Россияне подчеркивают, что ВС РФ били "по целям", однако не уточняют, что целями стали детские учреждения и жилые дома.

ВС РФ увеличили интенсивность обстрелов Харькова

Сегодня утром глава ОВА Олег Синегубов отметил, что российские войска увеличили интенсивность ударов по Харькову и близлежащим населенным пунктам. Как считает политик, такая активность оккупантов непосредственно связана с успехами ВСУ на Харьковском направлении.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли", – подчеркнул Синегубов.

При этом он добавил, что из-за интенсивных обстрелов есть жертвы среди мирного населения, и призвал харьковчан быть особо осторожными в эти дни.

Напомним, вчера враг также обстрелял Харьков из реактивной артиллерии. Один из снарядов РСЗО, по словам мэра Игоря Терехова, прилетел в административное здание, а жертвами атаки стали как минимум два человека.

Фокус также писал о том, что в настоящее время идут бои за Купянск. Российское командование перебрасывает резервы на Харьковское направление, надеясь "избежать дальнейших прорывов".