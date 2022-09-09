Потужний обстріл центру Харкова: "прильоти" в дитсадок та школу, поранені діти (відео)

Відомо про десятьох постраждалих, включаючи трьох дітей. Під ударом опинилися школа та дитячий будинок творчості, у дитячому садку почалася пожежа.

Сьогодні вдень російські сили обстріляли Харків із РСЗВ. Зараз відомо про десятьох поранених, включаючи трьох дітей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами градоначальника, під ударом окупантів опинилися школа та дитячий будинок творчості. У центральній частині міста після обстрілу в дитячому садку почалася пожежа.

"Прильоти" фіксувалися і по приватних будинках, деякі з них теж горять. Є влучення і по об'єкту спортивної інфраструктури, але поки не уточнюється, по якому саме.

"Наразі в результаті обстрілу десять поранених, троє з них — діти", — написав Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який також розповів у себе в Telegram-каналі про обстріл міста, уточнив, що на місці обстрілів зараз працюють медики та екстрені служби.

У місцевих пабліках жителі попередньо повідомили про сім вибухів в обласному центрі. Також з'явилися фотографії із димом у різних частинах міста. Як уточнюється, постраждав центр та Шевченківський район.

У російських пропагандистських пабліках також написали про обстріл Харкова та околиць міста. За інформацією блогерів із РФ, обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Росіяни наголошують, що ЗС РФ били "по цілях", проте не уточнюють, що цілями стали дитячі установи та житлові будинки.

ЗС РФ збільшили інтенсивність обстрілів Харкова

Сьогодні вранці глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські війська збільшили інтенсивність ударів по Харкову та прилеглих населених пунктах. Як вважає політик, така активність окупантів безпосередньо пов'язана з успіхами ЗСУ на Харківщині.

"Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогові жодного шансу. Ворог деморалізований і тікає з нашої землі", — наголосив Синєгубов.

Водночас він додав, що через інтенсивні обстріли є жертви серед мирного населення, і закликав харків'ян бути особливо обережними в ці дні.

Нагадаємо, вчора ворог також обстріляв Харків із реактивної артилерії. Один зі снарядів РСЗВ, за словами мера Ігоря Терехова, прилетів до адміністративної будівлі, а жертвами атаки стали щонайменше дві людини.

Фокус також писав про те, що наразі тривають бої за Куп'янськ. Російське командування перекидає резерви на Харківський напрямок, сподіваючись "уникнути подальших проривів".