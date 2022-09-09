Постраждали троє дітей: в ОВА показали наслідки нового обстрілу Харкова (відео)

Як розповів Олег Синєгубов, унаслідок удару окупантів по місту поранено 14 людей. Ворог імовірно з "Ураганів" обстріляв школу, дитячий садок і житлові будинки.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки сьогоднішнього обстрілу міста російськими силами. Фото руйнувань він виклав у себе в Telegram-каналі.

Для чергової атаки по обласному центру ворог імовірно використав РСЗВ "Ураган". Під ударом опинилися житлові будинки, освітні заклади, враховуючи школу та дитячий садок, де після обстрілу почалася пожежа. Також спалахи фіксувалися у будинках у людей.

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждало 14 осіб, враховуючи трьох дітей 3, 11 та 15 років. Дітей госпіталізували, лікарі оцінюють їхній стан як середньотяжкий, загрози життю немає.

Четверо дорослих отримали легкі поранення, госпіталізації вони не потребували. Медичну допомогу постраждалим надали на місці.

"Ворог не здатний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мстить за це мирним харків'янам", — прокоментував Синєгубов і закликав харків'ян бути максимально обережними.

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова з "Ураганів".

Народний депутат Артем Дмитрук, зі свого боку, показав у себе в Instagram панораму Харкова після сьогоднішнього обстрілу з РСЗВ.

Обстріл Харкова 9 вересня: що сталося

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли центр Харкова та кілька інших районів у місті. Місцеві жителі повідомляли про сім "прильотів". Серед іншого, під удар потрапили дитячий садок, школа й об'єкт спортивної інфраструктури. Спочатку мер міста повідомив про десятьох постраждалих, але пізніше дані уточнили. Наразі відомо про 14 людей, які отримали поранення.

Як уточнив Олег Синєгубов, останніми днями російські сили збільшили інтенсивність обстрілів обласного центру та прилеглих населених пунктів. Глава ОВА пов'язує це з успіхами ЗСУ під час контрнаступу на Харківському напрямку.

Окупанти також обстріляли місто вчора, 8 вересня, із реактивної артилерії. Один зі снарядів РСЗВ, за словами мера Ігоря Терехова, прилетів в адміністративну будівлю, а жертвами атаки стали як мінімум дві людини.