Це рекорд: збитки від сьогоднішньої пожежі в Підмосков'ї оцінюються в 30 млрд рублів (відео)

Пожежу в торговому центрі "Мега Хімки" локалізовано на площі 7 тисяч квадратних метрів. У регіоні зафіксовано підвищену концентрацію фенолу в повітрі.

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Попередній збиток від пожежі в торговому центрі "Мега Хімки" в Підмосков'ї оцінюється в 20-30 млрд руб, це рекорд для таких об'єктів. Про це пише агентство "РИА Новости" з посиланням на Всеросійський союз страховиків.

Цифра розраховувалася з урахуванням припаркованих автомобілів.

Пожежа почалася в гіпермаркеті OBI у підмосковному ТЦ о шостій ранку 9 грудня: спалахнула покрівля на площі 150 метрів. На цей час пожежники локалізували вогонь на площі 7 тис. кв. м.

[ + – ] Причиною пожежі стало порушення техніки безпеки у процесі зварювальних робіт

Гасіння пожежі, як пояснили в підмосковному управлінні МНС, ускладнюється через покрівлю, що впала.

"Через обвалення покрівлі та миттєвого доступу кисню сталося утворення сильних конвективних потоків. Унаслідок цього пожежа отримала швидке поширення на велику площу", — розповіли рятувальники.

До ліквідації вогню залучали 70 пожежників і 20 одиниць техніки.

Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу через порушення техніки безпеки під час проведення зварювальних робіт на об'єкті.

Як уточнюється, спочатку розглядалася також версія про підпал, проте вона не підтвердилася.

Поки що відомо про одного загиблого — працівника торговельного центру.

Через пожежу в районі торговельного центру зафіксовано підвищену концентрацію фенолу. Також зазначається, що в повітрі присутні залишки продуктів горіння і характерний запах.

Нагадаємо, на відеороликах із пожежею на торговому центрі в Підмосков'ї, опублікованих у Telegram-каналах, чути сильні вибухи.

Ще одна сильна пожежа сьогодні спалахнула в російському Барнаулі. Там вогонь охопив приміщення шинного заводу.