Это рекорд: ущерб от сегодняшнего пожара в Подмосковье оценивается в 30 млрд рублей (видео)

Пожар в торговом центре "Мега Химки" локализован на площади в 7 тысяч квадратных метров. В регионе зафиксирована повышенная концентрация фенола в воздухе.

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Предварительный ущерб от пожара в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье оценивается в 20-30 млрд руб, это рекорд для такого рода объектов. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Цифра рассчитывалась с учетом припаркованных автомобилей.

Пожар начался в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ в шесть утра 9 декабря: загорелась кровля на площади 150 метров. К настоящему времени пожарные локализовали огонь на площади 7 тыс. кв. м.

[ + – ] Причиной пожара стало нарушение техеники безопасности при сварочных работах

Тушение пожара, как объяснили в подмосковном управлении МЧС, осложняется из-за рухнувшей кровли.

"Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", –– рассказали спасатели.

К ликвидации огня привлекали 70 пожарных и 20 единиц техники.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на объекте.

Как уточняется, изначально рассматривалась также версия о поджоге, однако она не подтвердилась.

Пока известно об одном погибшем — работнике торгового центра.

Из-за пожара в районе торгового центра зафиксирована повышенная концентрация фенола. Также отмечается, что в воздухе присутствуют остатки продуктов горения и характерный запах.

Напомним, на видеороликах с пожаром на торговом центре в Подмосковье, опубликованных в Telegram-каналах, слышны сильные взрывы.

Еще один сильный пожар сегодня разгорелся в российском Барнауле. Там огонь охватил помещения шинного завода.