Взрывы в Москве: в ТЦ "Мега Химки" начался масштабный пожар (видео)

Площадь возгорания московского торгового центра составляет примерно 7000 м². Очевидцы сообщают о мощных взрывах в районе ТЦ.

Related video

Утром, девятого декабря на Ленинградском шоссе в Москве случилось масштабное возгорание торгового центра "Мега Химки". Об этом сообщают в Telegram-канале МЧС Российской Федерации.

Огонь распространился на площадь примерно в 7000 м². Пожару присвоен четвертый из пяти уровень сложности.

"Возгорание произошло в торговом центре г. Химки. На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

На видеороликах, опубликованных в Telegram-каналах слышны сильные взрывы. Также сообщается, что в результате взрыва обрушилось перекрытие. Причины возгорания пока неизвестны.

[ + – ] Пожар в московском ТЦ "Мега Химки"

Напомним, что 8 декабря во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Позже Telegram-каналы уточнили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.

Фокус также писал о том, что атаки на аэродромы в глубине Российской Федерации нанесут мощный психологический удар по российскими политикам и войскам.

Еще мы писали, что в сети появились новые спутниковые снимки российского аэродрома "Энгельс" после взрыва. На фотографиях можно заметить по меньшей мере один поврежденный бомбардировщик Ту-95.