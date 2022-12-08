В Крыму утром прогремели мощные взрывы: оккупанты говорят про БПЛА (фото)

Местные жители утверждают, что, помимо хлопков, отчетливо слышали звук пролета ракеты.

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В четверг утром, 8 декабря, в оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Об этом проинформировали местные Telegram-каналы.

Сообщается, что первые взрывы были слышны жителям оккупированного Севастополя около 6:00 по киевскому времени.

Позже Telegram-каналы уточнили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.

"Севастополь. В 6:50 над что-то светящееся летело и его догнал выстрел и посыпались искры. Очень громко", — цитируют Telegram-каналых местных жителей, которые слышали несколько взрывов.

[ + – ] В оккупированном Севастополе прогремеле взрывы

Назначенный россиянами губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев подтвердил работу подразделений ПВО в Крыму. По его словам, дежурный корабль Черноморского флота РФ сбил беспилотный аппарат над акваторией моря. Других подробностей взрывов назначенный оккупантами губернатор не озвучил.

[ + – ] 8 декабря в Севастополе прогремели взрывы

Еще один Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что утром жители Севастополя слышали звук полета ракеты. Взрыв был настолько сильным, что в одном из районов населенного пункта сработала сигнализация автомобилей. Помимо Севастополя, хлопки были слышны в городе Инкерман.

Отметим, что оккупанты в Крыму активно готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. Россияне из-за угрозы быстрого продвижения армии Украины подготавливают к эвакуации музейные экспонаты.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму готовятся к новой волне мобилизации. Военкомы начали раздавать повестки на полуострове еще в конце ноября, а в захваченной Керчи центры комплектации личного состава собирают данные военнообязанных граждан, которые могут попасть под призыв в ряды ВС РФ.