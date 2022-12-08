У Криму вранці пролунали потужні вибухи: окупанти кажуть про БПЛА (фото)

Місцеві жителі стверджують, що, крім вибухів, чітко чули звук прольоту ракети.

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У четвер вранці, 8 грудня, в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що перші вибухи було чути мешканцям окупованого Севастополя приблизно о 06:00 за київським часом.

Пізніше Telegram-канали уточнили, що в регіоні працювала система протиповітряної оборони.

"Севастополь. О 06:50 над тим, що щось світилося, летіло і його наздогнав постріл і посипалися іскри. Дуже голосно", — цитують Telegram-канали місцевих жителів, які чули кілька вибухів.

[ + – ] В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

Призначений росіянами губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив роботу підрозділів ППО в Криму. За його словами, черговий корабель Чорноморського флоту РФ збив безпілотний апарат над акваторією моря. Інших подробиць вибухів призначений окупантами губернатор не озвучив.

[ + – ] 8 грудня у Севастополі пролунали вибухи

Ще один Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що вранці мешканці Севастополя чули звук польоту ракети. Вибух був такий сильний, що в одному з районів населеного пункту спрацювала сигналізація автомобілів. Крім Севастополя, вибухи було чути в місті Інкерман.

Зазначимо, що окупанти в Криму активно готуються до можливого контрнаступу ЗСУ. Росіяни через загрозу швидкого просування армії України готують до евакуації музейні експонати.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації. Військкоми почали роздавати повістки на півострові ще наприкінці листопада, а в захопленій Керчі центри комплектації особового складу збирають дані військовозобов'язаних громадян, які можуть потрапити під призов до лав ЗС РФ.