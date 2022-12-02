Крим готують до мобілізації: у Керчі збирають дані військовозобов'язаних, — Генштаб ЗСУ

Військкоми почали роздавати повістки на півострові ще наприкінці листопада. Тисячі кримчан були змушені виїхати за кордон, рятуючись від довільного набору в окупаційні війська, кажуть правозахисники.

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Російські окупанти готують нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації", — наголосили військові.

У Керчі керівництво держпідприємств звіряють дані щодо військовозобов'язаних, додав Генштаб.

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Українські військові зазначали, що в окупованому Криму з 21 листопада почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

У Сімферополі 19 листопада російські "глави силових структур" зібралися на нараду з окупаційною владою міста й селищних рад. Кремлівські ставленики, за даними Генштабу, обговорювали провали показників мобілізації в армію РФ.

Правозахисники з організації "Крим SOS" говорили про приховану мобілізацію в Криму, незважаючи на оголошення про її закінчення з Кремля.

За даними російського командування, на півострові мобілізували близько 2 тисяч осіб. "Влада" запевняє, що це були резервісти з досвідом, але правозахисники фіксували масові випадки довільного набору в окупаційні війська.

"Тисячі кримчан були змушені виїхати за кордон або перейти на підпільне існування, залишаючись у рідних місцях", — повідомили в організації.

Ситуація на півдні України

Ворожі війська посилили фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. За даними українського штабу, ЗС РФ перевіряють усі транспортні засоби, документи й телефони місцевих мешканців на пропускних пунктах на в'їзді й виїзді з Генічеська.

Армія РФ на Херсонському напрямку обороняється й обстрілює з артилерії райони населених пунктів на правому березі Дніпра — Качкарівку, Токарівку й Антонівку. Не припиняються обстріли окраїн і самого міста Херсона, заявив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що українське командування вважає небезпечною наявність російських військових резервів на півночі Криму. Джанкой і прилеглі райони окупанти перетворили на найбільшу військову базу.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що ЗСУ зможуть повернути Крим до травня 2023 року, якщо "зроблять усе правильно".

У Верховній Раді України нещодавно розповіли про планування операції зі звільнення Криму у 2023 році. Вступати в "безглузду лобову атаку" на півострові, як кажуть нардепи, ніхто не буде.