"Значні резерви": бригадний генерал розповів, яка небезпека загрожує ЗСУ в Криму

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, російські окупанти за останній час фактично перетворили на найбільшу військову базу місто Джанкой і прилеглі райони.

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Для українських військових приховану загрозу можуть становити резерви живої сили, які ЗС РФ розмістили на півночі окупованого Криму. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 1 грудня.

"Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Наддніпрянському й Оріхівському напрямках", — сказав Громов.

За його словами, місто Джанкой і прилеглі райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території півострова Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ, озброєння та військової техніки з РФ.

Крім того, у польовому парку в районі населеного пункту Медведівка Джанкойського району перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки.

Бригадний генерал припустив, що ця ситуація може створювати якісь тимчасові труднощі для українських військових.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони розкрили плани військ РФ до Нового року. Окупанти закінчили перегрупування армії в тимчасово зайнятих частинах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Переміщення додаткового контингенту зафіксували в Ростовській і Бєлгородській областях, а також у Криму.

Фокус також писав, як у Зеленського розповіли, що буде з росіянами після деокупації Криму. На кримському півострові необхідно провести амністію, люстрацію, верифікацію документів і рішень місцевого суду, гуманітарну політику, а також демілітаризацію.