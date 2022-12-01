"Значительные резервы": бригадный генерал рассказал, какая опасность угрожает ВСУ в Крыму

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, российские оккупанты за последнее время фактически превратили в крупнейшую военную базу город Джанкой и близлежащие районы.

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Для украинских военных скрытую угрозу могут представлять резервы живой силы, которые ВС РФ разместили на севере оккупированного Крыма. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 1 декабря.

"Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск на Приднепровском и Ореховском направлениях", — сказал Громов.

По его словам, город Джанкой и близлежащие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории полуострова Крым, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск, вооружения и военной техники из РФ.

Кроме того, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка Джанкойского района находится около 750 единиц вооружения и военной техники.

Бригадный генерал предположил, что эта ситуация может создавать некие временные трудности для украинских военных.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны раскрыли планы войск РФ к Новому году. Оккупанты закончили перегруппировку армии во временно занятых частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Перемещение дополнительного контингента зафиксировали в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму.

Фокус также писал, как у Зеленского рассказали, что будет с россиянами после деоккупации Крыма. На крымском полуострове необходимо будет провести амнистию, люстрацию, верификацию документов и решений местного суда, гуманитарную политику, а также демилитаризацию.