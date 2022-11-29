"Это вопрос безопасности": у Зеленского рассказали, что будет с россиянами после деоккупации Крыма

По словам крымскотатарской правозащитницы Тамилы Ташевой, за почти 9 лет оккупации на полуостров переехали около 500 тысяч россиян.

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Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что после освобождения Крыма Украине придется решить судьбу граждан РФ, которые пребывают там незаконно. Об этом правозащитница пишет в своей колонке на портале УП.

Тамила Ташева считает, что массовое перемещение граждан Российской Федерации в Крым спровоцировало на этой территории демографический кризис. Кроме того, более 100 тысяч украинцев вынуждено покинули полуостров после 2014 года.

Для решения данной проблемы на базе Представительства президента Украины в Крыму организована группа, в которую вошли работники государственных органов Украины, а также национальные и иностранные эксперты.

В рамках этой группы будет разработан механизм восстановления функционирования публичной власти в Крыму. Кроме того, на деоккупированой территории необходимо будет провести амнистию, люстрацию, верификацию документов и решений местного суда, гуманитарную политику, а также демилитаризацию.

Ташева считает, что освобождение Крыма из-под оккупации неизбежно. При этом она признает, что 9 лет, проведенных под российским флагом, могут иметь некоторые последствия. В связи с этим, пути обратной интеграции стоит разрабатывать уже сейчас.

Говоря о выдворении россиян из Крыма, Ташева уточняет, что речь идет о гражданах РФ, которые получили российский паспорт за пределами полуострова. Что касается крымчан, попавших под принудительную паспортизацию, для Украины они остаются украинцами.

"На данный момент вопрос судьбы граждан Российской Федерации, которые оказались на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя – это в первую очередь вопрос безопасности. А также это одна из гарантий того, чтобы агрессия РФ в будущем не повторилась" — заключила правозащитница.

Тамила Ташева также упомянула о том, что подобная политика не противоречит международному праву. По ее словам, не исключен сценарий, когда все россияне будут выдворены из Крыма. Желающим вернуться придется делать это в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как и когда Украина сможет освободить Крымский полуостров.

Еще Фокус писал, что по мнению Михаила Подоляка, ВСУ смогут деоккупировать Крым в течение следующих шести месяцев.