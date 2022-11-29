"Це питання безпеки": Зеленський розповів, що буде з росіянами після деокупації Криму

За словами кримськотатарської правозахисниці Таміли Ташевої, за майже 9 років окупації на півострів переїхали близько 500 тисяч росіян.

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Постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що після звільнення Криму Україні доведеться вирішити долю громадян РФ, які перебувають там незаконно. Про це правозахисниця пише у своїй колонці на порталі УП.

Таміла Ташева вважає, що масове переміщення громадян Російської Федерації до Криму спровокувало на цій території демографічну кризу. Крім того, понад 100 тисяч українців вимушено залишили півострів після 2014 року.

Для вирішення цієї проблеми на базі Представництва президента України у Криму організовано групу, до якої увійшли працівники державних органів України, а також національні та іноземні експерти.

У межах цієї групи буде розроблено механізм відновлення функціонування публічної влади у Криму. Крім того, на деокупованій території необхідно буде провести амністію, люстрацію, верифікацію документів та рішень місцевого суду, гуманітарну політику та демілітаризацію.

Ташева вважає, що визволення Криму з-під окупації неминуче. Водночас вона визнає, що 9 років, які були проведені під російським прапором, можуть мати деякі наслідки. У зв'язку з цим шляхи зворотної інтеграції варто розробляти вже зараз.

Щодо видворення росіян з Криму, Ташева уточнює, що йдеться про громадян РФ, які отримали російський паспорт за межами півострова. Щодо кримчан, які потрапили під примусову паспортизацію, для України вони залишаються українцями.

"Наразі питання долі громадян Російської Федерації, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя — це насамперед питання безпеки. А також це одна з гарантій того, щоб агресія РФ у майбутньому не повторилася", — підсумувала правозахисниця.

Таміла Ташева також згадала, що подібна політика не суперечить міжнародному праву. За її словами, не відкидають ймовірність сценарію, коли всі росіяни будуть видворені з Криму. Охочим повернутися доведеться робити це відповідно до українського законодавства.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як і коли Україна зможе звільнити Кримський півострів.

Ще Фокус писав, що, на думку Михайла Подоляка, ЗСУ зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців.