"Подтягивают мобилизованных": в ГУР Минобороны раскрыли планы войск РФ к Новому году

Оккупанты закончили перегруппировку армии во временно занятых частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Перемещение дополнительного контингента зафиксировали в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму.

Related video

Российская армия в ближайшее время сосредоточится на усилении присутствия на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас вражеские войска восполняют потери, сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий в эфире единого телемарафона.

ВС РФ после ухода с правого берега Днепра закончили перегруппировку войск в оккупированных частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. На этих территориях, по словам Скибицкого, они создали резервы.

ГУР МО отмечает довольно активное перемещение подразделений территориальных войск, которых мобилизовали в России во всех военных округах.

Украинская разведка заметила перемещение российских военных в Ростовскую и Белгородскую области и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

Данные шаги Кремль предпринимает для усиления присутствия на временно оккупированных территориях и восполнения потерь в рядах войск, ведущих боевые действия с февраля, подытожил спикер ГУР МО.

Вторжение в Украину из Беларуси — в ГУР МО оценили вероятность

По словам Скибицкого, украинская разведка пока не видит создания мощной наступательной группировки в Беларуси.

В этой стране сейчас около 9 тысяч военнослужащих и 1-я танковая армия провели боевую подготовку. Данные маневры контролирует Генеральный штаб ВС РФ и командование 1-й танковой армии, добавил он.

"Не исключаем, что может быть два варианта применения этой дивизии: или с территории Беларуси, или ротационно возвращение на территорию Украины – возможно, на Харьковское или другие направления", — проинформировал Скибицкий.

Угроза вторжения с севера все-таки сохраняется, ожидается активизация боевой подготовки в Беларуси, продолжил спикер ГУР МО.

"Проблема заключается в том, что на сегодня недостаточно вооружения, которое перевезено в Беларусь. РФ активно снимает оружие и военную технику со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания", — рассказал Скибицкий.

В ГУР Минобороны также не фиксируют поставок ракет из Ирана в Россию, но стороне вели такие переговоры.

"Есть соответствующие проекты соглашений между Россией и Ираном, на сегодняшний день поставок такого вооружения мы не зафиксировали", — резюмировал он.

Напомним, что ранее в украинской разведке говорили о специальном распространении слухов о якобы готовящемся наступлении из Беларуси. Это делается для запугивания украинцев, отмечали специалисты.

ГУР Минобороны недавно провело космическую разведку объектов ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России и ее союзников. Военные определили около 2,6 тысяч единиц военной техники.