Пытаются сеять панику: в ГУР объяснили, какова опасность нападения со стороны Беларуси (видео)

Информацию о возможном нападении Беларуси распространяют россияне с целью посеять панику среди граждан Украины и дезориентировать украинские Силы обороны.

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Представитель пресс-службы ГУ разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "FREEДОМ" рассказал, как относиться к опасности со стороны Беларуси и кому выгодно распространять информацию об этом. По его словам, сведения о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяют специально, чтобы напугать украинцев.

Юсов отметил, что подобные фейки разгоняет российская сторона, чтобы посеять панику среди украинских граждан, в том числе проживающих на приграничных территориях. Оккупанты проводят своего рода информационно-психологические специальные операции и преследуют одновременно несколько целей.

"И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские Силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений", — пояснил Юсов.

Кроме того подобные фейки распространяют для самих белорусских граждан с целью нагнетания и втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Вместе с тем не стоит недооценивать угроз со стороны режима Лукашенко, который оказывает Вооруженным силам РФ поддержку.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшем времени состоится полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", — подчеркнул Юсов.

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По его словам, количество российских сил на территории Беларуси только увеличивается, однако ударные группировки, которые способны проводить наступательные операции, пока не сформированы. Если же Лукашенко решится нынешними силами осуществить такую операцию, это станет самоубийством и для белорусской армии и для самого режима Лукашенко, подытожил Юсов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ готовятся к переброске отдельных подразделений из Беларуси в оккупированные районы Украины. В генштабе ВСУ ожидают усиления группировки ВС РФ после того, как подразделения будут приведены в боевую готовность.

По данным Центра национального сопротивления, в Гомельской области расширяют места для пребывания мобилизованных военнослужащих российской армии. Сообщается, что количество россиян на территории Беларуси возросло до 12 тысяч.