РФ наращивает группировку войск в Беларуси: в ЦНС назвали количество мобилизованных

В Центре нацсопротивления отмечают, что в Беларуси добавился еще один признак лишения суверенитета — РФ взяла под свое управление общей группировкой войск.

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На территории Гомельской области расширяют количество мест для пребывания мобилизованных россиян. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Гомельской области развернули уже около 63 палаток для пребывания мобилизованных солдат РФ. Расположили их в районе Бабуничей. Информацию об этом передало белорусское подполье, которое отслеживает переброску войск РФ в Беларусь.

Общее количество россиян на территории Беларуси возросло до 12 тысяч. По данным сопротивления, попасть в Беларусь для мобилизованных — привилегия. Условия на местных полигонах гораздо лучше, чем на российской территории. Вдобавок ВС Беларуси полностью обеспечивают нужды войск РФ.

Также отмечается, что Беларусь лишается суверенитета так как РФ фактически взяли под контроль управление над общей группировкой войск.

Добавим, что 24 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что на территории Беларуси находится более 9000 солдат РФ и более 250 единиц техники из 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа. В основном войска сосредоточены на 4 полигонах.

Напомним, Генштаб срочно обратился к белорусскому народу. Спецслужбы РФ готовят провокации, возможно даже на АЭС "Островец".

Также Европарламент признал Лукашенко военным преступником. Президент страны предстанет перед трибуналом.