РФ нарощує угруповання військ у Білорусі: у ЦНС назвали кількість мобілізованих

У Центрі нацопору наголошують, що в Білорусі додалася ще одна ознака позбавлення суверенітету — РФ взяла під своє керування спільним угрупуванням військ.

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На території Гомельської області розширюється кількість місць для перебування мобілізованих росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На Гомельщині розгорнули вже близько 63 наметів для перебування мобілізованих солдатів РФ. Розташували їх у районі Бабуничів. Інформацію про це передало білоруське підпілля, яке відстежує перекидання військ РФ до Білорусі.

Загальна кількість росіян на території Білорусі зросла до 12 тисяч. За даними опору, потрапити до Білорусі для мобілізованих — привілей. Умови на місцевих полігонах набагато кращі, ніж на російській території. До того ж ЗС Білорусі повністю забезпечують потреби військ РФ.

Також зазначається, що Білорусь позбавляється суверенітету, оскільки РФ фактично взяли під контроль управління над загальним угрупуванням військ.

Додамо, що 24 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що на території Білорусі перебуває понад 9000 солдатів РФ і понад 250 одиниць техніки з 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. В основному війська зосереджені на чотирьох полігонах.

Нагадаємо, Генштаб терміново звернувся до білоруського народу. Спецслужби РФ готують провокації, можливо, навіть на АЕС "Острівець".

Також Європарламент визнав Лукашенка воєнним злочинцем. Президент країни постане перед трибуналом.