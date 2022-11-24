10-15 тисяч білорусів готові воювати проти України за російські зарплати, – Генштаб ЗСУ

Зараз на території Білорусі знаходиться 9 тисяч російських військових і понад 250 одиниць техніки з 1-ї танкової армії.

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У Білорусі приблизно 10-15 тисяч військових готові воювати проти України у "спеціальній військовій операції". Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє АрміяInform.

Особовий склад силових структур Білорусі готовий взяти участь у вторгненні проти України. Як зазначає Громов, насамперед через високі зарплати, які виплачують російським військовослужбовцям.

Також за даними українського Генштабу зараз на території Білорусі перебуває понад 9 000 російських військових і понад 250 одиниць техніки зі складу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. Переважно ЗС РФ зосереджені в районах полігонів:

Обуз-Лісновський;

Лепельський;

Лосвідо;

Осиповичі.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі. Російські спецслужби готують провокації на білоруській території як теракти на об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, на АЕС "Островець".

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Росія намагається залучити Мінськ до війни. Проте перешкодою на цьому шляху є можливість протестів у Білорусі проти прямого вторгнення.