Напад з Білорусі: Генштаб ЗСУ терміново звернувся до народу Білорусі (відео)

За даними наших військових, російські спецслужби готують провокації на території Білорусі. Це можуть бути теракти на об'єктах критичної інфраструктури. Згадується АЕС "Островець".

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Пресслужба ЗСУ поширила термінове звернення до мешканців Білорусі та закликала громадян перешкодити спробам Кремля втягнути сусідню країну у розв'язану в Україні масштабну війну. Про це повідомляє Армія Inform.

"Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, метою їх терактів можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема — АЕС "Островець"", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Звернення представників Генштабу Збройних сил України до жителів Білорусі

У Генштабі також зазначили, що РФ використовує будь-які способи, щоби втягнути Білорусь у війну з Україною.

Представники Збройних сил України попросили громадян сусідньої держави вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, а також звертати увагу на дії підозрілих осіб та присутність підозрілого транспорту поблизу об'єктів критично важливої інфраструктури. Білорусів закликають повідомляти правоохоронців про схожі випадки, а також доносити ці відомості до світової спільноти, використовуючи всі наявні кошти.

Відповідно до статті 18, Республіка Білорусь у своїй зовнішній політиці дотримується принципів рівності держав, незастосування сили, непорушності кордонів та мирного врегулювання спорів.

У зверненні підкреслюється офіційна позиція Києва. Наголошується, що Україна не вважає Білорусь, а тим більше білоруський народ, ворогом. І не планує жодних агресивних дій біля республіки.

Проте, представники ЗСУ уточнили, що сьогодні багато залежить від кожного, і висловили надію на пильність та розуміння з боку громадян Білорусі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ показали українських військових, які борються на передовий у Херсоні. ЗСУ зайняли позиції в районі Херсона і тепер можуть завдавати ударів на більшій глибині фронту в тилу ворога.

Нагадаємо, що через блекаут пропускні пункти на кордоні з Молдовою, Румунією та Угорщиною тимчасово зупинилися. У прикордонній службі Молдови повідомили, що пункти пропуску призупинили роботу технічних неполадок у базі даних української митниці. Є й складнощі з постачанням електроенергії.