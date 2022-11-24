Нападение из Беларуси: Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси (видео)

По данным наших военных, российские спецслужбы готовят провокации на территории Беларуси. Это могут быть теракты на объектах критической инфраструктуры. Упоминается АЭС "Островец".

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Пресс-служба ВСУ распространила срочное обращение к жителям Беларуси и призвала граждан помешать попыткам Кремля втянуть соседнюю страну в развязанную в Украине масштабную войну. Об этом сообщает Армия Inform.

"Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности — АЭС "Островец"", — говорится в сообщении.

[ + – ] Обращение представителей Генштаба Вооруженных сил Украины в жителям Беларуси

В Генштабе также отметили, что РФ использует любые способы, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Представители Вооруженных сил Украины попросили граждан соседнего государства требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, а также обращать внимание на действия подозрительных лиц и присутствие подозрительного транспорта вблизи объектов критически важной инфраструктуры. Белорусов призывают уведомлять правоохранителей о подобных случаях, а также доносить эти сведения до мирового сообщества, используя все имеющиеся средства.

Согласно статье 18, Республика Беларусь в своей внешней политике придерживается принципов равенства государств, неприменения силы, нерушимости границ и мирного урегулирования споров.

В обращении подчеркивается официальная позиция Киева. Отмечается, что Украина не считает Беларусь, а тем более белорусский народ, врагом. И не планирует никаких агрессивных действий на территории республики.

Однако, представители ВСУ уточнили, что сегодня многое зависит от каждого, и выразили надежду на бдительность и понимание со стороны граждан Беларуси.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ показали украинских военных, которые сражаются на передовой в Херсоне. ВСУ заняли позиции в районе Херсона и теперь могут наносить удары на большей глубине фронта в тылу врага.

Напомним, что из-за блэкаута пропускные пункты на границе с Молдовой, Румынией и Венгрией временно остановились. В погранслужбе Молдовы сообщили, что пункты пропуска приостановили работу технических неполадок в базе данных украинской таможни. Имеются и сложности с подачей электроэнергии.