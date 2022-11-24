Из-за блэкаута: пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Венгрией временно не работают

Пограничная служба в Молдове сообщила, что пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных украинской таможни, а также из-за проблем с подачей электроэнергии.

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Пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Венгрией временно не работают из-за проблем с энергоснабжением.

Как сообщает Пограничная служба Молдовы, пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных украинской таможни.

Речь идет о следующих пограничных переходах:

Вулканешты-Виноградовка,

Мирне-Табаки,

Чадыр-Лунга –– Новые Трояны,

Бричаны-Россошаны,

Окница-Сокиряны,

Гриманкауц-Вашковцы,

Джурджулешть-Рени,

Чишмикиой-Долинске.

"Мы просим путешественников разобраться в ситуации и вовремя выбрать другие пункты пересечения границы поблизости", –– прокомментировали молдавские пограничники.

Пункты пропуска с Румынией и Венгрией

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, также временно не работают пункты пропуска с Румынией и Венгрией. В частности, автотранспорт и людей пока не пропускают в Солотвино на румынской границе и в Косино и Звонковом на венгерском границе.

"Информируем, что в связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" –– на границе с Венгрией", –– рассказывают украинские пограничники.

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