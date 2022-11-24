Из-за блэкаута: пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Венгрией временно не работают
Пограничная служба в Молдове сообщила, что пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных украинской таможни, а также из-за проблем с подачей электроэнергии.
Пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Венгрией временно не работают из-за проблем с энергоснабжением.
Как сообщает Пограничная служба Молдовы, пункты пропуска приостановили работу из-за технических неисправностей в базе данных украинской таможни.
Речь идет о следующих пограничных переходах:
- Вулканешты-Виноградовка,
- Мирне-Табаки,
- Чадыр-Лунга –– Новые Трояны,
- Бричаны-Россошаны,
- Окница-Сокиряны,
- Гриманкауц-Вашковцы,
- Джурджулешть-Рени,
- Чишмикиой-Долинске.
"Мы просим путешественников разобраться в ситуации и вовремя выбрать другие пункты пересечения границы поблизости", –– прокомментировали молдавские пограничники.
Пункты пропуска с Румынией и Венгрией
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, также временно не работают пункты пропуска с Румынией и Венгрией. В частности, автотранспорт и людей пока не пропускают в Солотвино на румынской границе и в Косино и Звонковом на венгерском границе.
"Информируем, что в связи с отсутствием электропитания, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" –– на границе с Венгрией", –– рассказывают украинские пограничники.
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