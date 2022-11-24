Блэкаут в Киеве: 25% столицы остается без электрики, на правом берегу нет водоснабжения
По словам мэра, на левом берегу у горожан уже появилась вода в кранах. В городе из-за проблем с электричеством временно остановили трамваи, а метро ездит с интервалом в 10 минут. Самая тяжелая ситуация со светом –– на Троещине.
По состоянию на 7 часов утра 24 ноября 70% Киева оставалось без энергоснабжения. В городе проблемы с общественным транспортом, но ситуация с водой понемногу улучшается. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал городской голова Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение города.
"70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть", –– добавил он.
Как объясняет Кличко, все зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, так как город является ее частью.
Позже, в 10:40 утра, Киевская городская военная администрация проинформировала, что в состоянии аварийного отключения электричества остается 25% жилого фонда города.
Директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что самая тяжелая ситуация в Киеве –– на Троещине.
"Люди с Троещины говорят, что они почти сутки без электричества. Это, к сожалению, так. Они сейчас в одной из самых сложных частей в плане того, как подать туда электрику", –– подтвердил он.
Однако Харченко выразил надежду, что уже к обеду свет у людей в столице появится.
Он также подчеркнул, что киевская сеть очень сильно пострадала от обстрела.
"Объект генерации поврежден и распределительные подстанции в Киеве тоже повреждены, к сожалению", –– уточнил он.
Ситуация с водой в Киеве
К утру сегодняшнего дня водоснабжение на левом берегу Киева уже удалось вернуть, на правом берегу его должны восстановить в первой половине дня.
В 9:34 в мэрии подчеркнули, что вода начинает подаваться и на правом берегу.
"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", –– прокомментировала пресс-служба КГГА.
Проблемы все еще остаются в Святошинском, Соломенском, частично Оболонском, Шевченковском и Подольском районах, в жилых массивах "Пуща Водица", "Виноградарь" и "Нивки". Там сохраняется пониженное давление водоснабжения.
Киев: ситуация с общественным транспортом
В Киевской горгосадминистрации рассказали, что в настоящее время поезда метрополитена ходят с интервалом в 10 минут. Такой график сохранится до стабилизации ситуации с энергоснабжением.
При этом трамвайное движение в городе и работу фуникулера пришлось остановить полностью. Трамваи обещают запустить позже, но интервал движения будет составлять 40 минут. Пока же их заменили автобусами:
- № 1 Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная
- №3 ст. Ромена Роллана – ул. Старовокзальная
- № 12 Пуща Водица – пл. Шевченко
- № 14 Отрадный массив – пл. Контрактовая
- №18 пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная
- №19 пл. Шевченко – пл. Контрактовая
- №28 ул. Милославская – пл. Дарницкая.
Ранее Фокус уже рассказывал о ситуации с энергоснабжением в Украине.
Напомним, российские ракетные обстрелы нарушили работу энергоблоков трех украинских атомных электростанций, в некоторых регионах, кроме электроэнергии, отсутствуют отопление и подача воды.