Блэкаут в Киеве: 25% столицы остается без электрики, на правом берегу нет водоснабжения

По словам мэра, на левом берегу у горожан уже появилась вода в кранах. В городе из-за проблем с электричеством временно остановили трамваи, а метро ездит с интервалом в 10 минут. Самая тяжелая ситуация со светом –– на Троещине.

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По состоянию на 7 часов утра 24 ноября 70% Киева оставалось без энергоснабжения. В городе проблемы с общественным транспортом, но ситуация с водой понемногу улучшается. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал городской голова Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение города.

"70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть", –– добавил он.

Как объясняет Кличко, все зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, так как город является ее частью.

Позже, в 10:40 утра, Киевская городская военная администрация проинформировала, что в состоянии аварийного отключения электричества остается 25% жилого фонда города.

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что самая тяжелая ситуация в Киеве –– на Троещине.

"Люди с Троещины говорят, что они почти сутки без электричества. Это, к сожалению, так. Они сейчас в одной из самых сложных частей в плане того, как подать туда электрику", –– подтвердил он.

Однако Харченко выразил надежду, что уже к обеду свет у людей в столице появится.

Он также подчеркнул, что киевская сеть очень сильно пострадала от обстрела.

"Объект генерации поврежден и распределительные подстанции в Киеве тоже повреждены, к сожалению", –– уточнил он.

Ситуация с водой в Киеве

К утру сегодняшнего дня водоснабжение на левом берегу Киева уже удалось вернуть, на правом берегу его должны восстановить в первой половине дня.

В 9:34 в мэрии подчеркнули, что вода начинает подаваться и на правом берегу.

"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", –– прокомментировала пресс-служба КГГА.

Проблемы все еще остаются в Святошинском, Соломенском, частично Оболонском, Шевченковском и Подольском районах, в жилых массивах "Пуща Водица", "Виноградарь" и "Нивки". Там сохраняется пониженное давление водоснабжения.

Киев: ситуация с общественным транспортом

В Киевской горгосадминистрации рассказали, что в настоящее время поезда метрополитена ходят с интервалом в 10 минут. Такой график сохранится до стабилизации ситуации с энергоснабжением.

При этом трамвайное движение в городе и работу фуникулера пришлось остановить полностью. Трамваи обещают запустить позже, но интервал движения будет составлять 40 минут. Пока же их заменили автобусами:

№ 1 Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная

№3 ст. Ромена Роллана – ул. Старовокзальная

№ 12 Пуща Водица – пл. Шевченко

№ 14 Отрадный массив – пл. Контрактовая

№18 пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная

№19 пл. Шевченко – пл. Контрактовая

№28 ул. Милославская – пл. Дарницкая.

Ранее Фокус уже рассказывал о ситуации с энергоснабжением в Украине.

Напомним, российские ракетные обстрелы нарушили работу энергоблоков трех украинских атомных электростанций, в некоторых регионах, кроме электроэнергии, отсутствуют отопление и подача воды.