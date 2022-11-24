Блекаут в Украине: ситуация в регионах, в каких областях уже есть свет (список)

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, около 50% пользователей области уже с электричеством. Стало известно о положении в других областях и городах Украины: в Житомире, Одессе, Винницкой, Кировоградской и прочих областях.

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Без электроэнергии остается около 70% территории Киева, однако восстановление электроснабжения будет зависеть от баланса в общей системе Украины. Об этом сообщил киевский градоначальник Виталий Кличко.

"Специалисты из "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы", — написал Кличко. Восстановлено водоснабжение на левобережной части столицы. На правом — планируется в первой половине дня.

Ситуация с электроэнергией в областях Украины

Харьков . Метро и электротранспорт не работают, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Жители города рассказали, что в домах нет света. Официальных сведений относительно уровня подключения по состоянию на утро еще нет.

. Метро и электротранспорт не работают, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Жители города рассказали, что в домах нет света. Официальных сведений относительно уровня подключения по состоянию на утро еще нет. Одесса . Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в Одессе возобновлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Вместе с тем, чтобы уменьшить нагрузку, общественный электротранспорт в первой половине дня работать не будет. По его словам, энергетики делают все возможное, и на некоторых линиях возвращается электроснабжение. "Первоочередная задача — обеспечить водоснабжение, водоотвод в больницах, а уже после — бытовых пользователей. <…> Задействованы все возможности, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Положение сложное, но не критическое", — пояснил Марченко. Жители разных районов города сообщают, что у них нет света в домах.

. Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что в Одессе возобновлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Вместе с тем, чтобы уменьшить нагрузку, общественный электротранспорт в первой половине дня работать не будет. По его словам, энергетики делают все возможное, и на некоторых линиях возвращается электроснабжение. "Первоочередная задача — обеспечить водоснабжение, водоотвод в больницах, а уже после — бытовых пользователей. <…> Задействованы все возможности, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Положение сложное, но не критическое", — пояснил Марченко. Жители разных районов города сообщают, что у них нет света в домах. Днепропетровская область . Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что примерно 50% пользователей уже с электричеством. По его словам, энергетики продолжают восстанавливать снабжение, но положение сложное, поэтому стоит ожидать отключений. "Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 сотрудников, которые оставались в шахтах из-за обесточенных предприятий", — написал он. По Никопольскому району были нанесены удары тяжелой артиллерией — свыше 30 снарядов. Люди не пострадали.

. Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что примерно 50% пользователей уже с электричеством. По его словам, энергетики продолжают восстанавливать снабжение, но положение сложное, поэтому стоит ожидать отключений. "Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 сотрудников, которые оставались в шахтах из-за обесточенных предприятий", — написал он. По Никопольскому району были нанесены удары тяжелой артиллерией — свыше 30 снарядов. Люди не пострадали. Николаевская область . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что приоритетная цель электроснабжения — это больницы и связь. Уже восстановлено 10 МВт генерации, которых должно хватить на центр Николаева, если экономно. Последовательно подключаются объекты критической инфраструктуры. "С первой попытки не включили. Выбило. Наращиваем генерацию. <…> Пока в основном висим на генераторах", — отметил он, уточнив, что Южноукраинск и Березнеговатое частично подключены к сети электроснабжения.

. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что приоритетная цель электроснабжения — это больницы и связь. Уже восстановлено 10 МВт генерации, которых должно хватить на центр Николаева, если экономно. Последовательно подключаются объекты критической инфраструктуры. "С первой попытки не включили. Выбило. Наращиваем генерацию. <…> Пока в основном висим на генераторах", — отметил он, уточнив, что Южноукраинск и Березнеговатое частично подключены к сети электроснабжения. Черкасская область . Главы местной ОВА Игорь Табурец сообщил, что с 8 утра в Черкасской области применяется желтый график отключений. "Большинство потребителей уже с электрикой. Сложная ситуация остается в Умани и районе, а также в Чернигове", — написал Табурец.

. Главы местной ОВА Игорь Табурец сообщил, что с 8 утра в Черкасской области применяется желтый график отключений. "Большинство потребителей уже с электрикой. Сложная ситуация остается в Умани и районе, а также в Чернигове", — написал Табурец. Винницкая область . Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Винницкая область уже подключена.

. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Винницкая область уже подключена. Кировоградская область . Восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры в Кировоградской области.

. Восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры в Кировоградской области. Житомир . Мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщил, что энергетики работали всю ночь, чтобы город был со светом. "Тепло есть практически во всех районах города. Котельные запускали несколько раз. Это сложный процесс. Пока что не удалось запустить 3 котельные. Работы продолжаются", — написал Сухомлин. По его словам, налаживается механизм качественной подачи тепла в дома, восстанавливается гидравлический режим.

. Мэр Житомира Сергей Сухомлин, сообщил, что энергетики работали всю ночь, чтобы город был со светом. "Тепло есть практически во всех районах города. Котельные запускали несколько раз. Это сложный процесс. Пока что не удалось запустить 3 котельные. Работы продолжаются", — написал Сухомлин. По его словам, налаживается механизм качественной подачи тепла в дома, восстанавливается гидравлический режим. Львов еще со вчерашнего дня был со светом, здесь действуют плановые отключения, сообщил накануне мэр города Андрей Садовой."Также возобновили подачу воды и тепла. Все городские службы работают", — отметил он.

Напомним о положении в областях Украины. Российские ракетные обстрелы нарушили работу энергоблоков трех украинских атомных электростанций, в некоторых регионах, кроме электроэнергии, отсутствуют отопление и подача воды.

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