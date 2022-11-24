Блекаут в Україні: ситуація у регіонах, у яких областях вже є світло (список)

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, близько 50% користувачів області вже з електрикою. Стало відомо про становище в інших областях та містах України: у Житомирі, Одесі, Вінницькій, Кіровоградській та інших областях.

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Без електроенергії залишається близько 70% території Києва, проте відновлення електропостачання залежатиме від балансу у загальній системі України. Про це повідомив київський градоначальник Віталій Кличко.

"Фахівці з "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці", — написав Кличко. Відновлено водопостачання на лівобережній частині столиці. На правобережній частині планується в першій половині дня.

Ситуація з електроенергією в Україні

Харків . Метро та електротранспорт не працюють, про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Мешканці міста розповіли, що у будинках немає світла. Офіційних відомостей щодо рівня підключення станом на ранок ще немає.

. Метро та електротранспорт не працюють, про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Мешканці міста розповіли, що у будинках немає світла. Офіційних відомостей щодо рівня підключення станом на ранок ще немає. Одеса . Керівник Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що в Одесі відновлено електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Водночас, щоб зменшити навантаження, громадський електротранспорт у першій половині дня не працюватиме. За його словами, енергетики роблять все можливе і на деяких лініях повертається електропостачання. "Першочергове завдання — забезпечити водопостачання, водовідведення в лікарнях, а вже після — побутових користувачів. Залучені всі можливості, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. Становище складне, але не критичне", — пояснив Марченко. Мешканці різних районів міста повідомляють, що вони не мають світла в будинках.

. Керівник Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що в Одесі відновлено електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Водночас, щоб зменшити навантаження, громадський електротранспорт у першій половині дня не працюватиме. За його словами, енергетики роблять все можливе і на деяких лініях повертається електропостачання. "Першочергове завдання — забезпечити водопостачання, водовідведення в лікарнях, а вже після — побутових користувачів. Залучені всі можливості, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. Становище складне, але не критичне", — пояснив Марченко. Мешканці різних районів міста повідомляють, що вони не мають світла в будинках. Дніпропетровська область . Глава ОВА Валентин Резніченко повідомив, що приблизно 50% користувачів вже з електрикою. За його словами, енергетики продовжують відновлювати постачання, але становище складне, тому варто очікувати на відключення. "Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 співробітників, які залишалися у шахтах через знеструмлені підприємства", — написав він. По Нікопольському району було завдано ударів важкою артилерією — понад 30 снарядів. Люди не постраждали.

. Глава ОВА Валентин Резніченко повідомив, що приблизно 50% користувачів вже з електрикою. За його словами, енергетики продовжують відновлювати постачання, але становище складне, тому варто очікувати на відключення. "Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 співробітників, які залишалися у шахтах через знеструмлені підприємства", — написав він. По Нікопольському району було завдано ударів важкою артилерією — понад 30 снарядів. Люди не постраждали. Миколаївська область . Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що пріоритетна мета електропостачання — це лікарні та зв'язок. Вже відновлено 10 МВт генерації, яких має вистачити на центр Миколаєва, якщо ощадливо. Послідовно підключаються об'єкти критичної інфраструктури. "З першої спроби не включили. Вибило. Нарощуємо генерацію. <…> Поки що в основному висимо на генераторах", — зазначив він, уточнивши, що Южноукраїнськ та Березнегувате частково підключені до мережі електропостачання.

. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що пріоритетна мета електропостачання — це лікарні та зв'язок. Вже відновлено 10 МВт генерації, яких має вистачити на центр Миколаєва, якщо ощадливо. Послідовно підключаються об'єкти критичної інфраструктури. "З першої спроби не включили. Вибило. Нарощуємо генерацію. <…> Поки що в основному висимо на генераторах", — зазначив він, уточнивши, що Южноукраїнськ та Березнегувате частково підключені до мережі електропостачання. Черкаська область . Глави місцевої ОВА Ігор Табурець повідомив, що з 8 ранку на Черкащині застосовується жовтий графік відключень. "Більшість споживачів уже з електрикою. Складна ситуація залишається в Умані та районі, а також у Чернігові", — написав Табурець.

. Глави місцевої ОВА Ігор Табурець повідомив, що з 8 ранку на Черкащині застосовується жовтий графік відключень. "Більшість споживачів уже з електрикою. Складна ситуація залишається в Умані та районі, а також у Чернігові", — написав Табурець. Вінницька область . Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що Вінницька область вже підключена.

. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що Вінницька область вже підключена. Кіровоградська область . Відновлено електропостачання критичної інфраструктури у Кіровоградській області.

. Відновлено електропостачання критичної інфраструктури у Кіровоградській області. Житомир . Мер Житомира Сергій Сухомлін повідомив, що енергетики працювали всю ніч, щоб місто було зі світлом. "Тепло є практично у всіх районах міста. Котельні запускали кілька разів. Це складний процес. Поки що не вдалося запустити 3 котельні. Роботи продовжуються", — написав Сухомлін. За його словами, налагоджується механізм якісної подачі тепла до будинків, відновлюється гідравлічний режим.

. Мер Житомира Сергій Сухомлін повідомив, що енергетики працювали всю ніч, щоб місто було зі світлом. "Тепло є практично у всіх районах міста. Котельні запускали кілька разів. Це складний процес. Поки що не вдалося запустити 3 котельні. Роботи продовжуються", — написав Сухомлін. За його словами, налагоджується механізм якісної подачі тепла до будинків, відновлюється гідравлічний режим. Львів ще з вчорашнього дня був зі світлом, тут діють планові відключення, повідомив напередодні мер міста Андрій Садовий. "Також відновили подачу води та тепла. Усі міські служби працюють", — зазначив він.

Нагадаємо про становище в областях України. Російські ракетні обстріли порушили роботу енергоблоків трьох українських атомних електростанцій, у деяких регіонах, крім електроенергії, немає опалення та подання води.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо РФ б'є ракетами атомними станціями України. 23 листопада Росія знову завдала ударів по енергоінфраструктурі України, які призвели до аварійних відключень блоків на АЕС. Чим загрожує обстріл інфраструктури навколо АЕС України, і як розвиваються події на окупованій ЗАЕС?