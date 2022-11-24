Блекаут у Києві: 25% столиці залишається без електрики, на правому березі немає водопостачання
За словами мера, на лівому березі у городян уже з'явилася вода у кранах. У місті через проблеми з електрикою тимчасово зупинили трамваї, а метро їздить з інтервалом 10 хвилин. Найважча ситуація зі світлом — на Троєщині.
Станом на 7 годину ранку 24 листопада 70% Києва залишалося без енергопостачання. У місті проблеми з громадським транспортом, але ситуація з водою потроху покращується. Про це у себе у Telegram-каналі розповів міський голова Віталій Кличко.
Мер наголосив, що енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення міста.
"70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути", –– додав він.
Як пояснює Кличко, все залежить від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки місто є її частиною.
Пізніше о 10:40 ранку Київська міська військова адміністрація поінформувала, що в стані аварійного відключення електрики залишається 25% житлового фонду міста.
Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що найважча ситуація в Києві — на Троєщині.
"Люди з Троєщини кажуть, що вони майже добу без електрики. Це, на жаль, так. Вони зараз в одній з найскладніших частин у плані того, як подати туди електрику", — підтвердив він.
Проте Харченко висловив сподівання, що вже до обіду світ у людей у столиці з'явиться.
Він також наголосив, що київська мережа дуже сильно постраждала від обстрілу.
"Об'єкт генерації пошкоджений і розподільні підстанції у Києві також пошкоджені, на жаль", — уточнив він.
Ситуація з водою у Києві
На ранок сьогодні водопостачання на лівому березі Києва вже вдалося повернути, на правому березі його мають відновити в першій половині дня.
О 9:34 у мерії наголосили, що вода починає подаватися і на правому березі.
"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів: вода починає подаватися споживачам на правому березі", — прокоментувала пресслужба КМДА.
Проблеми все ще залишаються у Святошинському, Солом'янському, частково Оболонському, Шевченківському та Подільському районах, у житлових масивах "Пуща Водиця", "Виноградар" та "Нивки". Там зберігається знижений тиск водопостачання.
Київ: ситуація з громадським транспортом
У Київській міськдержадміністрації розповіли, що наразі потяги метрополітену ходять з інтервалом у 10 хвилин. Такий графік збережеться до стабілізації ситуації з енергопостачанням.
При цьому трамвайний рух у місті та роботу фунікулера довелося зупинити повністю. Трамваї обіцяють запустити пізніше, але інтервал руху становитиме 40 хвилин. Поки що їх замінили автобусами:
- №1 Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна
- №3 ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна
- № 12 Пуща Водиця – пл. Шевченка
- № 14 Відрадний масив – пл. Контрактова
- №18 пл. Контрактова – вул. Старовокзальна
- №19 пл. Шевченка – пл. Контрактова
- №28 вул. Милославська – пл. Дарницька.
Раніше Фокус уже розповідав про ситуацію з енергопостачанням в Україні.
Нагадаємо, російські ракетні обстріли порушили роботу енергоблоків трьох українських атомних електростанцій, у деяких регіонах, крім електроенергії, немає опалення та подачі води.