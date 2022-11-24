Блекаут у Києві: 25% столиці залишається без електрики, на правому березі немає водопостачання

За словами мера, на лівому березі у городян уже з'явилася вода у кранах. У місті через проблеми з електрикою тимчасово зупинили трамваї, а метро їздить з інтервалом 10 хвилин. Найважча ситуація зі світлом — на Троєщині.

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Станом на 7 годину ранку 24 листопада 70% Києва залишалося без енергопостачання. У місті проблеми з громадським транспортом, але ситуація з водою потроху покращується. Про це у себе у Telegram-каналі розповів міський голова Віталій Кличко.

Мер наголосив, що енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення міста.

"70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути", –– додав він.

Як пояснює Кличко, все залежить від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки місто є її частиною.

Пізніше о 10:40 ранку Київська міська військова адміністрація поінформувала, що в стані аварійного відключення електрики залишається 25% житлового фонду міста.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що найважча ситуація в Києві — на Троєщині.

"Люди з Троєщини кажуть, що вони майже добу без електрики. Це, на жаль, так. Вони зараз в одній з найскладніших частин у плані того, як подати туди електрику", — підтвердив він.

Проте Харченко висловив сподівання, що вже до обіду світ у людей у столиці з'явиться.

Він також наголосив, що київська мережа дуже сильно постраждала від обстрілу.

"Об'єкт генерації пошкоджений і розподільні підстанції у Києві також пошкоджені, на жаль", — уточнив він.

Ситуація з водою у Києві

На ранок сьогодні водопостачання на лівому березі Києва вже вдалося повернути, на правому березі його мають відновити в першій половині дня.

О 9:34 у мерії наголосили, що вода починає подаватися і на правому березі.

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів: вода починає подаватися споживачам на правому березі", — прокоментувала пресслужба КМДА.

Проблеми все ще залишаються у Святошинському, Солом'янському, частково Оболонському, Шевченківському та Подільському районах, у житлових масивах "Пуща Водиця", "Виноградар" та "Нивки". Там зберігається знижений тиск водопостачання.

Київ: ситуація з громадським транспортом

У Київській міськдержадміністрації розповіли, що наразі потяги метрополітену ходять з інтервалом у 10 хвилин. Такий графік збережеться до стабілізації ситуації з енергопостачанням.

При цьому трамвайний рух у місті та роботу фунікулера довелося зупинити повністю. Трамваї обіцяють запустити пізніше, але інтервал руху становитиме 40 хвилин. Поки що їх замінили автобусами:

№1 Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна

№3 ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна

№ 12 Пуща Водиця – пл. Шевченка

№ 14 Відрадний масив – пл. Контрактова

№18 пл. Контрактова – вул. Старовокзальна

№19 пл. Шевченка – пл. Контрактова

№28 вул. Милославська – пл. Дарницька.

Раніше Фокус уже розповідав про ситуацію з енергопостачанням в Україні.

Нагадаємо, російські ракетні обстріли порушили роботу енергоблоків трьох українських атомних електростанцій, у деяких регіонах, крім електроенергії, немає опалення та подачі води.