Через блекаут: пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Угорщиною тимчасово не працюють
Прикордонна служба у Молдові повідомила, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності у базі даних української митниці, а також через проблеми з постачанням електроенергії.
Пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Угорщиною тимчасово не працюють через проблеми з енергопостачанням.
Як повідомляє Прикордонна служба Молдови, пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності у базі даних української митниці.
Йдеться про наступні прикордонні переходи:
- Вулканешти-Виноградівка,
- Мирне-Табаки,
- Чадир-Лунга — Нові Трояни,
- Бричани-Россошани,
- Окниця-Сокиряни,
- Гриманкауц-Вашківці,
- Джурджулешть-Рені,
- Чишмікій-Долинське.
"Ми просимо мандрівників розібратися в ситуації та вчасно вибрати інші пункти перетину кордону поблизу", — прокоментували молдавські прикордонники.
Пункти пропуску з Румунією та Угорщиною
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, також тимчасово не працюють пункти пропуску з Румунією та Угорщиною. Зокрема, автотранспорт і людей поки не пропускають у Солотвино на румунському кордоні й у Косино та Дзвінковому на угорському кордоні.
"Інформуємо, що у зв'язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску "Косино" та "Дзвінкове" –– на кордоні з Угорщиною", –– розповідають українські прикордонники.
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