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Через блекаут: пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Угорщиною тимчасово не працюють

солотвино блекаут кордон
В Україні через відсутність електрики не працює частина пунктів пропуску

Прикордонна служба у Молдові повідомила, що пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності у базі даних української митниці, а також через проблеми з постачанням електроенергії.

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Пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Угорщиною тимчасово не працюють через проблеми з енергопостачанням.

Як повідомляє Прикордонна служба Молдови, пункти пропуску призупинили роботу через технічні несправності у базі даних української митниці.

Йдеться про наступні прикордонні переходи:

  • Вулканешти-Виноградівка,
  • Мирне-Табаки,
  • Чадир-Лунга — Нові Трояни,
  • Бричани-Россошани,
  • Окниця-Сокиряни,
  • Гриманкауц-Вашківці,
  • Джурджулешть-Рені,
  • Чишмікій-Долинське.

"Ми просимо мандрівників розібратися в ситуації та вчасно вибрати інші пункти перетину кордону поблизу", — прокоментували молдавські прикордонники.

Пункти пропуску з Румунією та Угорщиною

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, також тимчасово не працюють пункти пропуску з Румунією та Угорщиною. Зокрема, автотранспорт і людей поки не пропускають у Солотвино на румунському кордоні й у Косино та Дзвінковому на угорському кордоні.

"Інформуємо, що у зв'язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску "Косино" та "Дзвінкове" –– на кордоні з Угорщиною", –– розповідають українські прикордонники.

Фокус також розповідав про ситуацію з енергопостачанням у Києві. На ранок 24 листопада 25% житлового фонду столиці залишалося без світла.

Раніше ми у своїй статті писали про те, чому Росія б'є ракетами атомними станціями України.