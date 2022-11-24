СМИ показали украинских военных, сражающихся на передовой в Херсоне (фото)

Возможность занять позиции в районе Херсона позволила ВСУ наносить удары по более дальним позициям противника.

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После своего отступления из Херсона российские войска прибегают к тактике обстрела города с другого берега реки Днепр. Но украинские военные отвечают огнем из дальнобойных орудий. СМИ показали бригаду бойцов, которые участвуют в боях в Херсоне. Снимки публикует Sky News.

Отступление российских войск из Херсона стало одни из самых тяжелых поражений для россиян в текущей войне.

[ + – ] Бригада ВСУ на херсонской направлении

Возможность занять позиции в районе Херсона позволила ВСУ наносить удары по более дальним позициям противника.

[ + – ] Бригада ВСУ на херсонской направлении

[ + – ] ВСУ в районе Херсона

Представители разведки Великобритании назвали направления, куда российское военное командование перебросило выбитых из Херсона десантников. Большинство подразделений российских ВДВ понесли значительные потери. Предположительно, их усилили за счет мобилизованных, но недостаточно обученные солдаты мало чем помогут ВС РФ.

[ + – ] ВСУ на херсонской направлении

Напомним, что Генштаб ВСУ рассказал, сколько войск и техники Россия потеряла за 9 месяцев большой войны. С начала интенсивной фазы войны в Украине ВСУ ликвидировали уже свыше 85 тысяч российских военнослужащих, уничтожены тысячи танков, броневиков и систем артиллерии. Потери ВС РФ превысили потери за время войны в Афганистане и Чечне.

Ранее Фокус сообщал, что партизаны Херсона рассказали, как ликвидировали российских военных во время оккупации. По данным СМИ, 20-летний житель Херсона, занимающийся смешанными единоборствами, убил нескольких российских военнослужащих с помощью ножа. Утверждается, что партизаны каждую ночь уничтожали по меньшей мере 10 россиян.