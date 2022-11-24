10-15 тысяч белорусов готовы воевать против Украины за российские зарплаты, – Генштаб ВСУ

Сейчас на территории Белоруси находится 9 тысяч российских военных и более 250 единиц техники из 1-й танковой армии.

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В Беларуси около 10-15 тысяч военных готово воевать против Украины в "специальной военной операции". Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает АрміяInform.

Личный состав силовых структур Беларуси готов принять участие во вторжении против Украины. Как отмечает Громов, в первую очередь из-за высоких зарплат, которую выплачивают российским военнослужащим.

Также по данным украинского Генштаба сейчас на территории Беларуси находится более 9000 российских военных и более 250 единиц техники из состава 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа. В основном ВС РФ сосредоточены в районах полигонов:

Обуз-Лесновский

Лепельский

Лосвидо

Осиповичи

Напомним, Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси. Российские спецслужбы готовят провокации на белорусской территории в виде терактов на объектах критической инфраструктуры. В частности, на АЭС "Островец".

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия пытается вовлечь Минск в войну. Однако препятствием на этом пути является возможность протестов в Беларуси против прямого вторжения.