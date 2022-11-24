Воєнний злочинець: Європарламент заявив, що на Лукашенка чекає трибунал

Резолюція Європейського парламенту визнає президента Білорусі та пов'язаних із ним чиновників винними у воєнних злочинах в Україні. Всі вони мають постати перед міжнародним кримінальним судом.

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Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує залучення Білорусі до розв'язаної Росією війни в Україні. Текст документа є на сайті Європарламенту.

Президент країни Олександр Лукашенко та пов'язані з ним держчиновники відповідальні за воєнні злочини в Україні та мають постати перед міжнародним кримінальним судом та трибуналом.

Резолюція містить заклик до Євроради та Єврокомісії доопрацювати механізми, що дозволяють конфіскувати активи Лукашенка, його родини та найближчого оточення.

Усі ресурси білоруського режиму потрібно направити на підтримку постраждалих від його дій та білоруської демократичної опозиції, йдеться у документі.

Парламентарі підтримали солдатів полку імені Кастуся Каліновського та інших білоруських добровольців, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором.

"Білорусь має бути визнана де-факто окупованою територією, а Росія має негайно вивести всі свої військові підрозділи", — звернули увагу політики.

Документ схвалює дії білоруської демократичної опозиції та цивільного суспільства. Засуджується спроба Лукашенка підірвати білоруську культуру та русифікувати націю.

Європарламент закликав ЄС та підтримувати білоруські незалежні культурні організації: театри, хори, школи, фольклорні колективи та інші ініціативи.

Нагадаємо, що Лукашенко 24 листопада застерігав Україну від "повного знищення", якщо її влада не погодиться говорити з Москвою. "Справді, все зараз у руках України", — сказав диктатор.

Білорусь з початку війни в Україні підтримує РФ, її прикордонні війська створювали підрозділи операторів ударних дронів.

Росія раніше перекинула до Білорусі 40 іранських дронів "Shahed-136", а також відправила ешелони зі зброєю та військовою технікою.

Білорусь разом із Росією домовилися створювати спільні навчальні центри підготовки військових. У Білорусі готують операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.