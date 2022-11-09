Прикордонні війська Білорусі створюють підрозділи операторів ударних БПЛА, – Генштаб ЗСУ

Москва доставила в країну десятки іранських дронів-камікадзе для запуску на захід України. Росія і Білорусь продовжують формувати спільне угруповання військ, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

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Білорусь підтримує збройну агресію Росії в Україні, у складі прикордонних військ уже створюють підрозділи операторів ударних безпілотників. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові вказують, що Білорусь надає агресору інфраструктуру, територію і повітряний простір. Дві країни продовжують формування спільного угруповання військ у Білорусі.

Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади армії Білорусі закупили для 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Росії до 100 комплектів індивідуальних аптечок і розвантажень як "братську" допомогу, зауважив Генштаб.

[ + – ] Білорусь надає РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір Фото: TUT.BY

Білоруські правоохоронці, за даними військових, посилили заходи щодо пошуку, виявлення і затримання громадян із проукраїнською позицією. Тиск чинить на критиків влада чи так званою "спеціальною військовою операцією" Росії в Україні.

Загалом на Волинському та Поліському напрямках істотних змін у військовій обстановці поки немає, сказав Генштаб ЗСУ.

Запаси безпілотників у Білорусі

Державний військово-промисловий комітет Білорусі 8 листопада показав комплекс виявлення операторів мультикоптерів "Гроза-О". Він має відслідковувати "ворожі безпілотники".

"Гроза-О" веде автоматизований пошук операторів дронів і безпілотників, знімає фото та відео. Тривалість польоту — до 30 хвилин, завили у відомстві.

Наприкінці жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лісновський у Брестській області. Співробітники Держкомвійськпрому показували йому БПЛА, що виробляються в Білорусі, і "перспективні розробки".

[ + – ] Лукашенко оглядає дрон із китайськими двигунами Swiwin SW300B

"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт і він воює? Хто купує — тому й продаватимемо. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", — говорив Лукашенко голові Держкомвійськпрому Дмитру Пантусу.

Пізніше з'ясувалося, що цей дрон оснащений китайськими двигунами Swiwin SW300B, які на AliExpress коштують 5 846 доларів.

Держприкордонкомітет Білорусі раніше повідомляв про перехоплення гомельськими прикордонниками українського безпілотника за кілометр від кордону двох країн.

Сили територіальної оборони "Захід" у жовтні помічали доставку в Білорусь іранських дронів-камікадзе. Ці БПЛА Росія збиралася запускати на захід України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вказували, що РФ перекинула в Білорусь 40 іранських БПЛА "Shahed-136", а також 13 ешелонів з озброєнням, боєприпасами та технікою.

Лукашенко 10 жовтня заявив про розгортання спільного з РФ угруповання військ. Диктатор пояснював це рішення можливим нападом із боку України з ініціативи країн Заходу.