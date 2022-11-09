Пограничные войска Беларуси создают подразделения операторов ударных БПЛА, – Генштаб ВСУ

Москва доставила в страну десятки иранских дронов-камикадзе для запуска на запад Украины. Россия и Беларусь продолжают формировать общую группировку войск, указывают в Генеральном штабе ВСУ.

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Беларусь поддерживает вооруженную агрессию России в Украине, в составе пограничных войск уже создают подразделения операторов ударных беспилотников. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные указывают, что Беларусь предоставляет агрессору инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Две страны продолжают формирование общей группировки войск в Беларуси.

Военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады армии Беларуси закупили для 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии России до 100 комплектов индивидуальных аптечек и разгрузок в качестве "братской" помощи, заметил Генштаб.

[ + – ] Беларусь предоставляет РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство Фото: TUT.BY

Белорусские правоохранители, по данным военных, ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией. Давление оказывают на критиков власть или так называемой "специальной военной операции" России в Украине.

В целом на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в военной обстановки пока нет, заключил Генштаб ВСУ.

Запасы беспилотников в Беларуси

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси 8 ноября показал комплекс обнаружения операторов мультикоптеров "Гроза-О". Он должен отслеживать "вражеские беспилотники".

"Гроза-О" ведет автоматизированный поиск операторов дронов и беспилотников, снимает фото и видео. Длительность полета — до 30 минут, завили в ведомстве.

В конце октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области. Сотрудники Госкомвоенпрома показывали ему производимые в Беларуси БПЛА и "перспективные разработки".

[ + – ] Лукашенко осматривает дрон с китайскими двигателями Swiwin SW300B

"Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", — говорил Лукашенко главе Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу.

Позже оказалось, что этот дрон оснащен китайскими двигателями Swiwin SW300B, которые на AliExpress стоят 5846 долларов.

Госпогранкомитет Беларуси ранее сообщал о перехвате гомельскими пограничниками украинского беспилотника в километре от границы двух стран.

Силы территориальной обороны "Запад" в октябре замечали доставку в Беларусь иранских дронов-камикадзе. Эти БПЛА Россия собиралась запускать на запад Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины указывали, что РФ перебросила в Беларусь 40 иранских БПЛА "Shahed-136", а также 13 эшелонов с вооружением, боеприпасами и техникой.

Лукашенко 10 октября заявил о развертывании совместной с РФ группировки войск. Диктатор объяснял это решение возможной атакой со стороны Украины по инициативе стран Запада.