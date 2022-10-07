Полетят на запад и центр Украины: в Беларусь привезли иранские дроны-камикадзе (фото)

По данным управления Сил территориальной обороны, минимум 20 дронов-камикадзе "Shahed-136" прибыли на аэродром "Лунинец". Оттуда до границы с Ровенской областью примерно 55 километров.

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Российское командование распорядилось отправить в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атаки западных областей Украины. Об этом сообщило в Facebook региональное управление Сил территориальной обороны "Запад".

Источники теробороны полагают, что минимум 20 дронов-камикадзе "Shahed-136" и пункты управления к ним уже доставили на аэродром "Лунинец" Брестской области.

Расстояние от Лунинца до границы с Ровенской областью Украины — примерно 55 километров.

"Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — предупредили Силы теробороны.

Иранские дроны в Беларуси — есть ли нестыковки в данных?

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в Беларуси, заметила некоторые странности в информации об отправке иранских дронов.

Обслуживающий персонал дронов разместили в отелях Гомеля, этот город находится на расстоянии около 310 километров от аэродрома "Лунинец".

"Это 4 часа езды на автомобиле. Логичнее было бы разместить персонал или на самом аэродроме, или в ближайшем населенном пункте, где есть отель/гостиница. Сложно себе представить перевозку персонала на столь длительное расстояние, особенно для ежедневной работы", — заметили эксперты.

Группа обратила внимание, что с 2010 года в 70 км от границы с Украиной на аэродроме "Осовцы" возле города Береза Брестской области действует 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. На вооружении центра находятся БПЛА различных модификаций.

"Мы не знаем, на чем могли бы привезти такое количество дронов в Беларусь. Единственный прилетавший из РФ военно-транспортный самолет за последние дни — это Ан-72, который вчера прилетал на аэродром "Мачулищи", — указали авторы.

Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает иранские дроны Shahed-136 весьма опасными. ВСУ пытаются "найти противоядие" против БПЛА после убийства ими мирных жителей, заметил он.

Силы противовоздушной обороны Украины за 5 октября уничтожили 9 беспилотников Shahed-136 на юге Украины.

Иран несколько раз отрицал поставки любого оружия России для войны с Украиной. Первый раз это было 4 октября — тогда представитель иранского МИД Нассер Канаани посчитал новости о поставках в дронов армии РФ "необоснованными и фальшивыми".

Министр иностранны дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян через 3 дня сказал, что Тегеран не отправлял России никакого оружия. Любая военная помощь воюющим странам, по его словам, сокращает шансы на достижение мира.