Полетять на захід та центр України: до Білорусі привезли іранські дрони-камікадзе (фото)

За даними управління Сил територіальної оборони, щонайменше 20 дронів-камікадзе "Shahed-136" прибули на аеродром "Лунінец". Звідти до кордону із Рівненською областю приблизно 55 кілометрів.

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Російське командування розпорядилося відправити до Білорусі іранські дрони-камікадзе для атаки західних областей України. Про це повідомило у Facebook регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід".

Джерела тероборони вважають, що щонайменше 20 дронів-камікадзе "Shahed-136" та пункти управління до них уже доставили на аеродром "Лунінец" Брестської області.

Відстань від Лунінця до кордону із Рівненською областю України — приблизно 55 кілометрів.

"Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні чи центральні регіони України. Важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — попередили Сили тероборони.

Іранські дрони в Білорусі — чи є нестиковки даних?

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність у Білорусі, помітила деякі дива в інформації про відправку іранських дронів.

Обслуговуючий персонал дронів розмістили в готелях Гомеля, це місто знаходиться на відстані близько 310 кілометрів від аеродрому "Лунінец".

"Це 4 години їзди на автомобілі. Логічніше було б розмістити персонал або на самому аеродромі, або в найближчому населеному пункті, де є готель. Складно уявити собі перевезення персоналу на таку тривалу відстань, особливо для щоденної роботи", — зауважили експерти.

Група звернула увагу, що з 2010 року за 70 км від кордону з Україною на аеродромі "Осівці" біля міста Береза Брестської області діє 927-й центр підготовки та застосування безпілотних авіаційних комплексів. На озброєнні центру є БПЛА різних модифікацій.

"Ми не знаємо, на чому могли б привезти таку кількість дронів до Білорусі. Єдиний військово-транспортний літак, що прилітав з РФ, за останні дні — це Ан-72, який учора прилітав на аеродром "Мачулищі", — зазначили автори.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає іранські дрони Shahed-136 дуже небезпечними. ЗСУ намагаються "знайти протиотруту" проти БПЛА після вбивства ними мирних жителів, зауважив він.

Сили протиповітряної оборони України за 5 жовтня знищили 9 безпілотників Shahed-136 на півдні України.

Іран кілька разів заперечував постачання будь-якої зброї Росії для війни з Україною. Вперше це було 4 жовтня — тоді представник іранського МЗС Нассер Канаані порахував новини про постачання до дронів армії РФ "необґрунтованими та фальшивими".

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян через 3 дні сказав, що Тегеран не відправляв Росії жодної зброї. Будь-яка військова допомога країнам, що воюють, за його словами, скорочує шанси на досягнення миру.