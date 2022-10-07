Ніколи не відправляли зброю: Іран відповів на звинувачення у продажу РФ дронів-камікадзе

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що офіційний Тегеран ніколи не підтримуватиме обидві сторони конфлікту технічно, оскільки війна має закінчитися за столом переговорів.

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Глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран не надав Росії жодної зброї для використання у війні проти України. Про це пише Tasnim.

"Ми ніколи не відправляли і ніколи не відправимо в Росію якусь зброю для використання у війні проти України", — сказав Амірабдоллахян.

За його словами, завершити російсько-українську війну можна лише за столом переговорів. А будь-яка військова підтримка, що для РФ, що для України зменшує шанси на мир.

До речі, головний дипломат Ірану у своїй промові назвав війну між Росією та Україною "кризою".

Зауважимо, що міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Олаві Гаавісто, з яким зустрічався його іранський колега, висловив іншу думку щодо війни в Україні.

Гаавісто наголосив, що воєнні дії Росії суперечать Статуту Організації Об'єднаних Націй, і що Україна як незалежна країна залишає за собою право захищати себе.

Що відомо про безпілотники Shahed-136?

Shahed-136 — іранський дрон-камікадзе, який був вперше представлений у 2020 році. Дрон призначений для нейтралізації наземних цілей на великій відстані, а дальність його польоту становить приблизно 2 500 км. Вага БПЛА — майже 200 кг, його довжина — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м. Ціль знищується боєголовкою, що міститься в носовій частині апарату.

[ + – ] Іранські дрони в ангарі

Нагадаємо, безпілотники Shahed-136, які Росія закупила в Ірану, можуть завдати серйозної шкоди особовому складу та військовій техніці Збройних сил України. Про це написала американська газета The Wall Street Journal із посиланням на кількох українських командирів.

Фокус також писав, що ЗСУ знищили одразу 4 іранські БПЛА Shahed-136 у Миколаївській області. Дрони-камікадзе вдалося збити за допомогою двох зенітних керованих ракет середньої дальності.