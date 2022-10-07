Никогда не отправляли оружие: Иран ответил на обвинения в продаже РФ дронов-камикадзе

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что официальный Тегеран никогда не будет поддерживать обе стороны конфликта технически, так как война должна закончиться за столом переговоров.

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Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран не предоставил России никакого оружия для использования в войне против Украины. Об этом пишет Tasnim.

"Мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины", – сказал Амирабдоллахян.

По его словам, завершить российско-украинскую войну можно лишь за столом переговоров. А любая военная поддержка что для РФ, что для Украины уменьшает шансы на мир.

К слову, главный дипломат Ирана в своей речи назвал войну между Россией и Украиной "кризисом".

Заметим, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Олави Хаависто, с которым встречался его иранский коллега, выразил иное мнение по поводу войны в Украине.

Хаависто подчеркнул, что военные действия России противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, и что Украина как независимая страна оставляет за собой право защищать себя.

Что известно о беспилотниках Shahed-136?

Shahed-136 — иранский дрон-камикадзе, который был впервые представленный в 2020 году. Дрон предназначен для нейтрализации наземных целей на большом расстоянии, а дальность его полета составляет около 2500 км. Вес БПЛА — около 200 кг, его длина — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, заключенной в носовой части аппарата.

[ + – ] Иранские дроны в ангаре

Напомним, беспилотники Shahed-136, которые Россия закупила у Ирана, могут нанести серьезный ущерб личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских командиров.

Фокус также писал, что ВСУ уничтожили сразу 4 иранских БПЛА Shahed-136 в Николаевской области. Дроны-камикадзе удалось сбить с помощью двух зенитных управляемых ракет средней дальности.