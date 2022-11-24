Военный преступник: Европарламент заявил, что Лукашенко ждет трибунал

Резолюция Европейского парламента признает президента Беларуси и связанных с ним чиновников виновными в военных преступлениях в Украине. Все они должны предстать перед международным уголовным судом.

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Европейский парламент принял резолюцию, которая осуждает вовлечение Беларуси в развязанную Россией войну в Украине. Текст документа доступен на сайте Европарламента.

Президент страны Александр Лукашенко и связанные с ним госчиновники ответственны за военные преступления в Украине и должны предстать перед международным уголовным судом и трибуналом.

В резолюции содержится призыв к Евросовету и Еврокомиссии доработать механизмы, позволяющие конфисковать активы Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения.

Все ресурсы белорусского режима нужно направить на поддержку пострадавших от его действий и белорусской демократической оппозиции, говорится в документе.

Парламентарии поддержали солдат полка имени Кастуся Калиновского и других белорусских добровольцев, поддерживающих Украину в ее борьбе с российским агрессором.

"Беларусь должна быть признана де-факто оккупированной территорией, а Россия должна немедленно вывести все свои военные подразделения", — обратили внимание политики.

Документ одобряет действия белорусской демократической оппозиции и гражданского общества. Осуждается попытка Лукашенко подорвать белорусскую культуру и русифицировать нацию.

Европарламент призвал ЕС и поддерживать белорусские независимые культурные организации: театры, хоры, школы, фольклорные коллективы и другие инициативы.

Напомним, что Лукашенко 24 ноября предостерегал Украину от "полного уничтожения", если ее власти не согласятся говорить с Москвой. "Действительно, все сейчас в руках Украины", –– сказал диктатор.

Беларусь с начала войны в Украине поддерживает РФ, ее пограничные войска создавали подразделения операторов ударных дронов.

Россия ранее перебросила в Беларусь 40 иранских дронов "Shahed-136", а также отправила эшелоны с оружием и военной техникой.

Беларусь вместе с Россией договорились создавать общие учебные центры подготовки военных. В Беларуси готовят операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.