Намагаються сіяти паніку: у ГУР пояснили, якою є небезпека нападу з боку Білорусі (відео)

Інформацію про можливий напад Білорусі розповсюджують росіяни з метою посіяти паніку серед громадян України та дезорієнтувати українські Сили оборони.

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Представник пресслужби ГУ розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "FREEДІМ" розповів, як ставитися до небезпеки з боку Білорусі та кому вигідно поширювати інформацію про це. За його словами, відомості про те, що Білорусь нібито готує наступ, розповсюджують спеціально, щоб налякати українців.

Юсов зазначив, що такі фейки розганяє російська сторона, щоб посіяти паніку серед українських громадян, зокрема тих, хто проживає на прикордонних територіях. Окупанти проводять своєрідні інформаційно-психологічні спеціальні операції та переслідують одночасно кілька цілей.

"І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку, посіяти паніку серед населення, серед українців, зокрема мешканців прикордонних районів та областей. І дезорієнтувати українські Сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків", — пояснив Юсов.

Крім того, такі фейки поширюють для самих білоруських громадян з метою нагнітання та втягування Білорусі у повномасштабну війну проти України. Водночас не варто недооцінювати загрози з боку режиму Лукашенка, який надає Збройним силам РФ підтримку.

"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення та втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", — наголосив Юсов.

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За його словами, кількість російських сил на території Білорусі тільки збільшується, проте ударні угруповання, які здатні проводити наступальні операції, поки що не сформовані. Якщо ж Лукашенко наважиться нинішніми силами здійснити таку операцію, це стане самогубством і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка, підсумував Юсов.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ готуються до перекидання окремих підрозділів із Білорусі до окупованих районів України. У генштабі ЗСУ очікують посилення угруповання ЗС РФ після того, як підрозділи буде приведено в бойову готовність.

За даними Центру національного опору, на Гомельщині розширюють місця для перебування мобілізованих військовослужбовців російської армії. Повідомляється, що кількість росіян на території Білорусі зросла до 12 тисяч.