Росія готується перекинути військових із Білорусі до України, – Генштаб ЗСУ

Українське командування зауважує переміщення особового складу та військової техніки ЗС РФ з метою поповнення втрат. На Гомельщині підготували понад 60 наметів для російських новобранців.

Related video

Російські окупанти готуються до перекидання окремих підрозділів із Білорусі до окупованих районів України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Продовжується переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, які зазнали втрат", — заявили українські військові.

Генштаб очікує посилення угруповання ЗС РФ на тимчасово окупованих українських територіях за рахунок перекидання окремих підрозділів із Білорусі. За прогнозами командування, передислокація російських військових розпочнеться після того, як вони "отримають бойові можливості".

Ворожа армія за поточну добу завдала 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах у Розумівці Запорізької області та Мусіївці Дніпропетровської області. Військові попередили про загрозу ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні.

ЗС РФ продовжують зазнавати втрат, лікарні Щастянського району Луганської області перевантажені через безліч поранених загарбників. Противник вимушено проводить медичну евакуацію поранених до Луганська, додав штаб.

Підтверджено поразку ворожого об'єкта у районі населеного пункту Сватове 25 листопада, там було близько 70 військових РФ. Число поранених та загиблих у Генштабі уточнюють. Українські ракетні та артилерійські війська уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Війна в Україні: ситуація на фронті за напрямками

Лиманський напрямок. Ворог зосередив основні зусилля на наступі. Артобстрілу зазнали райони населених пунктів Макіївка та Невське Луганської області, а також Ямполівка і Торське Донецької області.

Бахмутський та Авдіївський напрямки. ЗС Росії зосередилися на наступі та обстрілюють з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Спірне, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Красногорівки та Красногорівки.

Новопавлівський напрямок. Росіяни обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони України та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок. Ворог веде оборону, обстріли з різнокаліберної артилерії велися по районах населених пунктів Времінка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області.

Криворізький та Херсонський напрямки. Противник веде позиційну оборону, не припиняючи артобстріли підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема Херсона.

Слобожанський напрямок. Війська РФ обстрілювали з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Бочкове, Бударка, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

Куп'янський напрямок. Росіяни зайняли оборонні позиції і стріляли з усіх видів артилерії по районам Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового.

Волинський та Поліський напрямки. Обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань немає.

Білорусь, за даними Генштабу ЗСУ, підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи територію та повітряний простір для нанесення ракетних та авіаударів. Підрозділи білоруських сил спецоперацій, що входять до складу регіонального угруповання військ так званої "Союзної держави РФ та Білорусі", залучають до посилення охорони ділянки держкордону.

Сіверський напрямок. У прикордонних районах Брянської та Курської областей ЗС РФ прикривають ділянки російсько-українського кордону. ЗСУ зафіксували мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чернігівської області.

Нагадаємо, що американський Інститут Роберта Лансінга, посилаючись на джерела у військовому керівництві РФ, повідомив про можливу ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У Кремлі, на думку експертів, хочуть здобути контроль над білоруською армією. Як альтернативу вони назвали імітацію замаху з метою залякати Лукашенка та змусити його ввести війська на територію України.

Український Центр національного спротиву раніше помічав розширення кількості місць для мобілізованих росіян у Гомельській області. Станом на 25 листопада в районі Бабуничів (агромістечко на Гомельщині) розмістили понад 60 наметів для російських новобранців.