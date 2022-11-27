Россия готовится перебросить военных из Беларуси в Украину, – Генштаб ВСУ

Украинское командование замечает перемещение личного состава и военной техники ВС РФ с целью пополнения потерь. В Гомельской области подготовили более 60 палаток для российских новобранцев.

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Российские оккупанты готовятся к переброске отдельных подразделений из Беларуси в оккупированные районы Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери", — заявили украинские военные.

Генштаб ожидает усиления группировки ВС РФ на временно оккупированных украинских территориях за счет переброски отдельных подразделений из Беларуси. По прогнозам командования, передислокация российских военных начнется после того, как они "получат боевые возможности".

Вражеская армия за текущие сутки нанесла 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке Днепропетровской области. Военные предупредили об угрозе ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры внутри Украины.

ВС РФ продолжают нести потери, больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за множества раненых захватчиков. Противник вынужденно проводит медицинскую эвакуацию раненых в Луганск, добавил штаб.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября, там было около 70 военных РФ. Число раненых и погибших в Генштабе уточняют. Украинские ракетные и артиллерийские войска поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Война в Украине: ситуация на фронте по направлениям

Лиманское направление. Враг сосредоточил основные усилия на наступлении. Артобстрелу подверглись районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области, а также Ямполовка и Торское Донецкой области.

Бахмутское и Авдеевское направления. ВС России сосредоточились на наступлении и обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районі населенных пунктов Спорное, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Новопавловское направление. Россияне обстреливали из артиллерии позиции Сил обороны Украины и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

Запорожское направление. Враг ведет оборону, обстрелы из разнокалиберной артиллерии велись по районам населенных пунктов Временка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Красное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Криворожское и Херсонское направления. Противник ведет позиционную оборону, не прекращая артобстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности, Херсона.

Слобожанское направление. Войска РФ обстреливали из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огирцево, Бочковое, Бударка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

Купянское направление. Россияне заняли оборонительные позиции и стреляли из всех видов артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крохмального и Берестового.

Волынское и Полесское направления. Обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок нет.

Беларусь, по данным Генштаба ВСУ, поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиаударов. Подразделения белорусских сил спецопераций, входящие в состав региональной группировки войск так называемого "Союзного государства РФ и Беларуси", привлекают к усилению охраны участка госграницы.

Северское направление. В приграничных районах Брянской и Курской областей ВС РФ прикрывают участки российско-украинской границы. ВСУ зафиксировали минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

Напомним, что американский Институт Роберта Лансинга, ссылаясь на источники в военном руководстве РФ, сообщил о возможной ликвидации президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Кремле, по мнению экспертов, хотят получить контроль над белорусской армией. В качестве альтернативы они назвали имитацию покушения с целью запугать Лукашенко и заставить его ввести войска на территорию Украины.

Украинский Центр национального сопротивления ранее замечал расширение количества мест для мобилизованных россиян в Гомельской области. По состоянию на 25 ноября в районе Бабуничей (агрогородок в Гомельской области) разместили более 60 палаток для российских новобранцев.